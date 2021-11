Najnowszy smartfon od technologicznego giganta z Cupertino zawsze wzbudza duże zainteresowanie w świecie technologii. Nie ma co ukrywać, iPhone nadal stanowi pewien wyznacznik trendów na rynku telefonów komórkowych. Żaden miłośnik nowinek technicznych nie przejdzie obojętnie obok premierowych produktów marki Apple, nawet jeśli nie jest fanem sprzętu "z jabłkiem". Sprawdźmy, co warto wiedzieć o najnowszym modelu kultowego smartfona.

iPhone 13 już w sklepach — cena, dostępne kolory

Premiera iPhone 13 miała miejsce pod koniec września tego roku i tym razem nie wzbudziła szczególnych kontrowersji. Apple pozostało przy swojej decyzji o wykluczeniu z zestawu dedykowanej ładowarki, którą podjęło przy wydaniu poprzedniego modelu. Tym razem użytkownicy nie byli już zaskoczeni i przyjęli tę informację ze spokojem.

Premierowa cena nowego smartfona od Apple jest na równym poziomie względem poprzedniej generacji i wynosi 4199 zł za wersję podstawową. W szerokiej gamie kolorystycznej znajdziemy modele w kolorze czarnym (Midnight), białym (Starlight), niebieskim (Blue) oraz czerwonym (ProductRed). Nowością jest jednak wersja Pink w delikatnych odcieniach różu. iPhone 13 we wszystkich wariantach dostępny jest między innymi w autoryzowanym przez Apple sklepie internetowym iSpot.

Apple iPhone 13 - co zostaje po staremu?

Najnowszy telefon "z jabłkiem" to jak zwykle pewność stabilnego i bezpiecznego oprogramowania iOS oraz gwarancja wsparcia systemu przez dobrych kilka lat. Co jeszcze pozostaje takie samo? Wbrew przewidywaniom fanów, iPhone 13 nadal posiada podłużny notch na górze ekranu, jednak jest on mniejszy względem poprzedniej generacji. Pamięć RAM wynosząca 4 GB również pozostaje niezmienna względem starszego modelu. iPhone 13 wyposażony jest w ten sam rodzaj wyświetlacza - 6,1-calowy Super Retina XDR o częstotliwości odświeżania 60 Hz i rozdzielczości 2532 × 1170. Nie zmieniła się jasność szczytowa ekranu. Autoryzacja za pomocą Face ID to nadal niezwykle szybki i bezpieczny sposób na odblokowywanie smartfona od Apple.

Co nowego w smartfonie od Apple?

W najnowszym smartfonie od Apple zastosowany najnowszy rodzaj procesora A15 Bionic. Dzięki niemu iPhone 13 jest jeszcze szybszy i bardziej wydajny. Co jeszcze w tym modelu? Ma większą ilość miejsca na dane — aż 128 GB w standardowej wersji (w porównaniu do 64 GB w poprzedniej generacji). Rozważając zakup iPhone 12 o tej samej ilości pamięci, oszczędność wynosiłaby jedyne około 350 zł. Zdecydowanie nie jest to opłacalna opcja, gdy możemy mieć w posiadaniu najnowszy model.

iPhone 13 odznacza się nieco większą grubością i wagą, jednak wynika to z większego ogniwa, co sprawia, że jego bateria wytrzymuje dłuższe użytkowanie. Jest to dostrzegalne zarówno w testach, jak i w codziennym użytkowaniu.

Nieznacznie zmienił się także jego wygląd. Poza wspomnianym już nowym wariantem kolorystycznym i mniejszym notchem przestawiony został układ obiektywów, aby zrobić miejsce na system dwóch aparatów z największą matrycą obiektywu szerokokątnego. Wpływa to korzystnie na wyłapywanie przez nie światła. Co więcej, układ ten pozwala odsłonić więcej detali w ciemnych fragmentach zdjęć. Dzięki temu są one lepsze niż kiedykolwiek. Zwiększono jasność typową ekranu. Nowy iPhone zapewnia też lepszy efekt stereo.

O co chodzi z tym "trybem filmowym"? Kiedy się sprawdzi?

Dużą część machiny marketingowej Apple poświęciło zareklamowaniu nowego trybu filmowego. Czym się wyróżnia? W filmach kinowych często możemy spotkać się z efektem przeostrzenia. Technika ta polega na zmianie ostrości elementów na ekranie, co przenosi uwagę widza z jednego punktu na drugi. Ten efekt to sprytna sztuczka w wizualnej zmianie narracji. Teraz można go osiągnąć z użyciem obiektywów iPhone 13.

Czy warto zmienić swojego smartfona na iPhone 13?

Jeśli posiadasz model starszy niż iPhone 12, to odpowiedź jest zdecydowanie twierdząca. Technologicznych maniaków i fanów tej marki raczej namawiać nie trzeba. Co z posiadaczami poprzedniej generacji? Udogodnienia w najnowszej "trzynastce" są krokiem do przodu, w stosunku do poprzedniej edycji, jednak to, czy innowacja ta jest wystarczająco duża, to pytanie, na które posiadacze "dwunastki" muszą odpowiedzieć sobie sami. Uważamy, że oba te modele to nadal solidny wybór, wśród innych propozycji na rynku smartfonów. Te i inne produkty Apple warto zamówić od autoryzowanych dostawców, takich jak iSpot.