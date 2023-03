Jak wygląda proces przenoszenia numeru do innej sieci?

Zmiana operatora sieci komórkowej często jest krokiem, który zwyczajnie się opłaca. Co więcej, nie jest to również proces zbyt skomplikowany – bez problemu można to zrobić nawet bez wychodzenia z domu. Wiele osób boi się jednak, że utraci swój wykorzystywany od wielu lat numer. Jak więc wygląda proces przeniesienia go do innej sieci? W jaki sposób zmienić operatora na tego, który oferuje korzystniejsze warunki?