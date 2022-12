Jak zablokować niechciany numer? Porady

Zablokowanie numeru telefonu sprawi, że w czasie, gdy dana osoba będzie do nas dzwonić, po prostu tego nie zobaczysz. Dlatego takie rozwiązanie nie zawsze jest dobre. Jeśli po prostu chcesz mieć większą kontrolę nad tym, kto do nas dzwoni, pewne numery można oznaczyć jako SPAM. Wówczas wybrane numery będą mogły się z nami kontaktować, jednak będziemy od razu wiedzieć, kim są.

Telefony na abonament to jednak nie wszystko. W INEA możesz liczyć na nielimitowane SMS-y, MMS-y, połączenia, a także 20, 100 lub 200 GB pakietu danych. To, co jest jednak najlepsze w tej ofercie sieci komórkowej, to z pewnością nowa jakość Internetu w telefonie, jaką zapewnia 5G. Zdecyduj się na 5G i zyskaj możliwość rozmów bez zakłóceń i opóźnień. Przesyłaj wybrane zdjęcia, filmy, duże pliki i dane w ekspresowy sposób. Oglądaj seriale i filmy w najwyższej jakości i nie martw się o to, że za chwilę Twój ulubiony program się zawiesi. Postaw na INEA i ciesz się nowoczesnymi usługami telefonii komórkowej.