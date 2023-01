Jak zaoszczędzić zużycie energii elektrycznej?

Wsparcie polega na zamrożeniu poziomu cen z 2022 roku dla gospodarstw domowych pod warunkiem nieprzekroczenia w ciągu rocznego okresu rozliczeniowego zużycia na poziomie 2 MWh. W przypadku osób z niepełnosprawnościami, które do codziennego funkcjonowania potrzebują sprzętów zasilanych elektrycznie, limit wynosi 2,6 MWh, a rodziny z Kartą Dużej Rodziny mogą skorzystać z limitu do 3 MWh.

Telewizory, komputery czy drukarki pozostawione w trybie czuwania nadal pobierają prąd. Jak dokładnie wygląda pobór energii? Można to sprawdzić bezpośrednio w specyfikacji poszczególnych urządzeń. Pozostawienie sprzętu RTV, komputera w trybie standby na dłużej niż 15 minut jest nieopłacalne i lepiej go wyłączyć. Jeśli jednak przerwa w korzystaniu trwa krócej niż 15 minut, warto zostawić urządzenie w trybie uśpienia, ponieważ ponowne włączenie zużywa więcej energii na rozruch od zera niż wybudzenie

Od marca 2021 roku obowiązują nowe oznaczenia klas energetycznych: A, B, C, D, E, F i G. Klasę energetyczną oblicza się na podstawie rocznego zużycia energii elektrycznej i jego stosunku do aktualnych standardów rynkowych wśród podobnych urządzeń. Klasy A i B oznaczają wysoką energooszczędność, ale obecnie nie są jeszcze stosowane. Producenci wprowadzili je z myślą o przyszłych najbardziej energooszczędnych rozwiązaniach, aby uniknąć konieczności dodawania nowych oznaczeń w przyszłości. Obecna klasa C odpowiada dawniejszej klasie A+++.