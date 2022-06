Jaki fotel ogrodowy wybrać?

Leżanka z zadaszeniem – nie jest to do końca łóżko, a i zadaszenie nie jest pełne, ale wystarczające, by uciąć sobie drzemkę lub spokojnie poczytać bez konieczności walczenia z promieniami słońca. Leżanka może być ustawiona na nogach lub na biegunach. To drugie rozwiązanie przybliża ją do fotela bujanego. Leżankę można też określić jako fotel z bardzo długim siedziskiem lub szezlong z zadaszeniem.