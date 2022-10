Jaki smartwatch dla dziecka wybrać?

Zegarek smartwatch to coraz popularniejszy gadżet wśród młodych ludzi. Zainteresowanie młodszych użytkowników tymi urządzeniami jest tak duże, że producenci oferują już specjalistyczne urządzenia, takie jak smartwatch dziecięcy. Z tego artykułu dowiesz się, jak działa smartwatch oraz które jego funkcje będą istotne dla dziecka, ale również dla rodzica. Sprawdź jakie smartwatch dla dzieci jest godny polecenia.

Jak wybrać najlepszy smartwatch? Dowiedz się, co powinien potrafić inteligentny zegarek

Era smart urządzeń rozpościera się na coraz więcej urządzeń codziennego użytku, więc trudno się dziwić, że nie ominęło tak podstawowego akcesorium jak zegarek. Telefon posiada dziś tyle możliwości oraz funkcji, że nierzadko zastępuje nam portfel czy nawet komputer. Liczba powiadomień, jakie średnio trafiają do nas z pośrednictwem smartfonu może niekiedy przytłaczać. Jeżeli zatem chcemy być na bieżąco i ułatwić sobie zarządzanie wszystkimi informacjami, które do nas spływają, idealnym uzupełnieniem telefonu będzie smartwatch.

Część z nas zapewne dobrze zna bardzo podobne do smartwatcha urządzenie, jakim jest opaska sportowa. Jest to nieco uproszczona wersja inteligentnego zegarka, gdyż skupia się przede wszystkim na odczytywaniu parametrów naszego ciała, a nie komunikacji ze smartfonem. Do tego opaski sportowe są z reguły nieco tańsze niż pełnoprawne smartwatche, dlatego jeśli jako rodzice nie jesteśmy przekonani, czy nasza pociecha jest już gotowa na swój pierwszy smartwatch, można zacząć od nieco prostszego rozwiązania, czyli właśnie opaski. Ta również może mieć wbudowany moduł GPS oraz inne rozwiązania znane z inteligentnych zegarków. A jeżeli zależy nam jedynie na tym, żeby móc monitorować lokalizację naszego dziecka, zamiast zegarka może lepiej wyposażyć je w lokalizator GPS, który będzie nas na bieżąco informował, gdzie jest młody użytkownik.

Wróćmy jednak do urządzeń, jakimi są inteligentne zegarki. Naturalnie część funkcji tego sprzętu związana będzie z najbardziej podstawowymi zadaniami, jak wskazywanie godziny oraz daty. Smartwatch dla dzieci może też mierzyć parametry użytkownika tak, jak robi to opaska sportowa. Większość zegarków potrafi liczyć kroki, mierzyć tętno czy nawet poziom natlenienia krwi. Kolejnym wspólnym mianownikiem jest wyświetlacz dotykowy. Dobry smartwatch posiada ekran AMOLED, który jest bardzo dobrze widoczny nawet w pełnym słońcu. Funkcjonalny smartwatch posiada również stałą łączność ze smartfonem. Dzięki temu, że zegarek wyposażono w głośnik, może on emitować dźwięki powiadomień, a także posiadać funkcję alarmu. Szeroki wybór smartfonów dla najmłodszych znajdziemy na stronie https://www.euro.com.pl/artykuly/wszystkie/artykul-smartwatch-dla-dziecka-5-polecanych-modeli.bhtml.

Moduł GPS i inne funkcje dodatkowe

Wiemy już jakie funkcje posiada większość dostępnych na rynku zegarków, jednak sprawdźmy, co posiadają najlepsze smartwatche. Część z nich posiada wbudowany lokalizator GPS. Nie jest to oczywiste rozwiązanie, ponieważ zazwyczaj podstawowe modele inteligentnych zegarków korzystają z GPS-u w telefonie, natomiast same opierają się wyłącznie na łączności Bluetooth. Tymczasem precyzyjny moduł GPS jest niezwykle istotny w takim akcesorium jak smartwatch dla dzieci. Nie chodzi nawet o sytuacje skrajne, jak zaginięcie, ale zwykłe codzienne przypadki, kiedy dziecko zgubiło swój zegarek. Zamiast szukać urządzenia po całym domu i okolicy, wystarczy wykorzystać nadajnik GPS w smartwatchu i dzięki aplikacji w telefonie znaleźć urządzenie.

Smartwatch dla dziecka powinien być trwały. Warto więc zwrócić uwagę na to, jaki rodzaj szybki zamontowano w upatrzonym przez nas urządzeniu. Czasami może wystarczyć jeden nieodpowiedni ruch, żeby uszkodzić nie tylko szybkę, ale również wyświetlacz, a to najczęściej oznacza konieczność zakupu nowego sprzętu. Ważna jest również pojemność baterii. Dotyczy to nie tylko dzieci, ale wszystkich użytkowników, którym zdarza się zapomnieć o regularnym ładowaniu. Tymczasem dobrej jakości smartwatch z pojemnym akumulatorem powinien pracować nawet przez dwa tygodnie.

Każdy ranking smartwatchy otwiera zazwyczaj model wyposażony w wirtualną kartę SIM. To niezwykle ważna cecha, którą warto się kierować, wybierając zegarek dla dziecka. Tani smartwatch będzie się opierał wyłącznie na łączności Bluetooth, dlatego jeśli jest to zwykły zegarek wyposażony w wyłącznie dotykowy ekran, funkcja dzwonienia nie będzie aktywna, a jedynie powiadomienie o połączeniu przychodzącym. Tylko dziecięcy smartwatch z kartą e-SIM będzie umożliwiał samodzielne dzwonienie, bez konieczności posiadania telefonu w pobliżu.

Podsumowując, jeśli wybieramy dla dzieci smartwatch, kluczowe będą następujące funkcje: GPS umożliwiający lokalizację dziecka,

pojemna bateria,

przycisk SOS,

funkcja szukania,

wodoszczelna konstrukcja,

e-SIM do odbierania połączeń głosowych.