Jaki wybrać telewizor?

Wyświetlany obraz to kwintesencja najnowszej gamy telewizorów. Telewizory OLED wzniosły dywagacje na temat jakości na zupełnie nowy poziom. Informacji, którymi warto kierować się przy wyborze sprzętu jest coraz więcej, dlatego warto zapoznać się z tym poradnikiem, żeby wiedzieć, jaki telewizor kupić.

Ekran telewizora - zacznijmy od rozmiaru

Badania pokazują, że nowy telewizor bardzo często jest większy od swojego poprzednika. Wynika to z kilku powodów. Po pierwsze duże telewizory, np. 65-calowe znacznie staniały, dzięki czemu są dostępne dla znacznie szerszego grona nabywców. Po drugie znacząco podniosła się jakość. Ekran OLED w rozdzielczości 4K pozwala na dostrzeżenie takich szczegółów, że warto wybrać większą matrycę, żeby cieszyć się lepszym widokiem. Jednak sugestia, że im większy rozmiar telewizora - tym lepszy jest błędna. Otóż wybierając przekątną telewizora, przede wszystkim należy sugerować się tym, z jakiej odległości będziemy oglądać to, co wyświetla się na ekranie. Okazuje się, że większość z nas powinna oglądać telewizję z większej odległości, niż robi to na co dzień. Dla przykładu optymalna odległość od standardowego ekranu o przekątnej 32 cale powinna wynosić 2,8 m. Natomiast jeśli zdecydowaliśmy się wybrać telewizor w rozmiarze 50 cali, najlepiej patrzeć na niego z odległości 4,4 m. W dobie bezprzewodowych padów do konsoli Xbox Series X czy PlayStation 5, zachowanie zdrowej dla wzroku odległości nie powinno być problemem. Trzeba jednak mieć świadomość, kiedy spoglądanie w ekran nie wpływa negatywnie na nasz wzrok. Dla przykładu telewizory QLED mają bardzo intensywne podświetlenia matrycy, wobec czego emanują mocnym światłem. Zbyt bliskie wpatrywanie się w taki ekran może przyprawić o ból głowy lub problemy ze wzrokiem.

Smart TV i inne funkcje, które powinien mieć dobry telewizor

Podobnie jak w przypadku smartfonów, świat telewizorów również opanował powoli system Android TV. Znajdziemy go telewizorach Samsunga, Sony i wielu innych. System Smart TV pozwala na znaczne poszerzenie możliwości telewizora, który bardziej przypomina komputer, niż tradycyjne kineskopowe urządzenie. Rozbudowany system powinien działać odpowiednio płynnie dzięki szybkiemu procesorowi. Współczesny telewizor to nie tylko poszukiwanie wskaźników szerokiej palety barw, ale też zwracanie uwagi na parametry, które dotychczas interesowały nas głównie w kontekście komputerów. Teraz jednak równie ważne co wskaźniki jakości obrazu jest wydajność procesora. Większość telewizorów dostępnych w sklepach mają funkcję Smart, jednak część z nich może mieć problemy z płynną obsługą wymagających aplikacji. Dobrze zatem szukać właściwych oznaczeń. Najlepsze telewizory w Neonet są drobiazgowo opisane, dzięki czemu każdy klient wie, czego może spodziewać się po upatrzonym modelu. W kontekście możliwości funkcji Smart dobrze też zadbać o stabilne połączenie z internetem. Warto zatem sprawdzić wydajność karty sieciowej lub zadbać o możliwość podłączenia telewizora do sieci za pomocą kabla Ethernet. Ponadto, np. dla łatwego sparowania urządzenia ze smartfonem, warto wybrać telewizor, który zapewnia bezprzewodową łączność Bluetooth.

Szukamy telewizora do oglądania filmów - co zapewnia płynny obraz?

Przejdźmy do sedna wyboru telewizora. Bez względu na to, czy kupujemy tani telewizor czy najnowszy model, zależy nam na tym, żeby widzieć jak najwięcej barw, szczegółów, a obraz ma pozostawać ostry. Standardowa rozdzielczość Full HD (1080p) to norma w obecnych czasach. Telewizor QLED czy OLED oferuje jednak znacznie więcej, czyli popularne 4K. Jaka rozdzielczość jest zatem optymalna? Jeszcze niedawno wydawało się, że 4K to przyszłość, na którą długo przyjdzie poczekać użytkownikom, którzy korzystają przede wszystkim z telewizji. Niemniej fani oglądania sportu w wysokiej rozdzielczości wiedzą, że są już dostępne kanały, oferujące jakość obrazu 4K. Rozdzielczość tę dobrze znają gracze, którzy już dawno pozostawili za plecami czasy HD Ready. Wysoka rozdzielczość 4K jest widoczna tylko na odpowiednim sprzęcie. W tak znakomitą jakość wyposażone są też filmy i seriale w serwisach streamingowych. Jeśli oglądamy Netfliksa czy HBO Max na telewizorze, warto mieć sprzęt z 4K, żeby poczuć efekt głębokiej czerni i cieszyć się nieskończonym kontrastem. Innym trendem jest telewizor wyposażony w Dolby Vision, dzięki któremu jeszcze bardziej możemy się poczuć jak w kinowej sali podczas oglądania wieczornego filmu. Zakup telewizora z 4K nie jest zatem fanaberią, a raczej zaczyna być standardem nawet wśród tańszych telewizorów. Jeśli gramy z pewnością warto taki telewizor wybrać. Podobne efekty zapewnia High Dynamic Range, czyli kolejna funkcja, która zapewnia niezwykle płynny obraz. Próżno szukać go w telewizji naziemnej, ale jeśli lubimy dobrą jakość, warto zwrócić uwagę na częstotliwość odświeżania.