Juniorzy w branży IT - jak zwiększyć swoje szanse na znalezienie pracy?

Branża IT słynie z bardzo wysokich zarobków, co sprawia, że wiele osób zastanawia się nad rozpoczęciem kariery jako programista. Zapotrzebowanie na pracowników w branży IT od lat utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, dlatego wydawać by się mogło, że początkujący programiści - juniorzy - nie powinni mieć trudności ze znalezieniem pracy. Czy rzeczywiście tak jest? Jakie są w rzeczywistości szanse juniorów na znalezienie pracy? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w poniższym artykule.

Pierwsza praca w IT bez doświadczenia - czy to jest możliwe?

Aby móc pracować w IT, trzeba posiadać określone kompetencje i wiedzę. Uzyskanie pracy zupełnie bez doświadczenia może być bardzo trudne. Od kandydatów do pracy w IT wymaga się, by posiadali wykształcenie wyższe a także by posiadali wiedzę na temat określonych technologii programowania, takich jak Java czy Python. W wielu przypadkach taką wiedzę można otrzymać poprzez udział w kierunkowym kursie bądź bootcampie.

Innym sposobem na pozyskanie niezbędnej wiedzy do wykonywania tego zawodu jest samodzielna nauka poprzez czytanie książek bądź internetowych poradników. Taka opcja jest jednak dobrym rozwiązaniem wyłącznie dla tych osób, które mają w sobie dużo samozaparcia oraz są pewne, że posiadają odpowiednie predyspozycje do pracy w IT.

Jak zwiększyć swoje szanse na znalezienie pracy w IT?

Aby zwiększyć swoje szanse w procesie rekrutacyjnym, trzeba pamiętać o kilku istotnych kwestiach. Rzeczą najważniejszą jest nauka tych technologii i języków programowania, które są stosowane najczęściej. W 2021 roku najczęstszymi wymaganiami technicznymi w ofertach pracy według raportu No Fluff Jobs były Java, Python, JavaScript i .NET. Liczba ofert, w których wskazane technologie pojawiły się w wymaganiach wobec potencjalnych pracowników, wyniosła aż 49,86%.

Należy pamiętać o tym, że liczba technologii stosowanych w IT jest wyjątkowo duża, dlatego nie ma możliwości poznania dokładnie ich wszystkich. Ogromną szansą dla osób poszukujących pracy jest zatem specjalizacja. Decyzja odnośnie tego, których języków będziemy się uczyć, wpłynie w znacznym stopniu na nasz ogólny rozwój a także na wysokość naszych dochodów. Wyjątkowo wysokie zarobki uzyskują przede wszystkim programiści JavaScript i CSS. Gdy opanujemy już jedną technologię, dobrze jest nauczyć się kolejnej. W ten sposób nasza pozycja na rynku będzie systematycznie wzrastała. Rekruterzy najchętniej wybierają tych kandydatów, którzy znają kilka technologii.

Twórz własne projekty!

Aby odnieść sukces jako programista i znaleźć zatrudnienie w krótkim czasie, trzeba realizować jak najwięcej własnych projektów. Doświadczenie w tworzeniu projektów jest jednym z najczęstszych wymogów stawianych osobom kandydującym o pracę w branży IT. Fakt, iż dana osoba zrealizowała wiele projektów świadczy o tym, że posiada ona nie tylko teoretyczną wiedzę na temat IT, ale również wyróżnia się określonymi praktycznymi umiejętnościami. To w branży IT jest wręcz nie do przecenienia.

Oczywiście, dla osób początkujących realizacja pierwszego projektu, np. stworzenie pierwszej aplikacji, może być wyjątkowo trudna. Zazwyczaj jednak osoby, które opanowały podstawy nie mają większych trudności z przygotowaniem prostych projektów. Co zrobić, gdy nie mamy żadnego pomysłu na swój projekt? Wówczas możemy zainspirować się realizacjami znalezionymi w internecie bądź spytać o wskazówki swoich bliskich.

Praktyki i staże

Junior developer powinien również sprawdzić oferty praktyk i stażów dedykowanych początkującym. Udział w praktykach sprawi, że zdobędziemy cenne doświadczenie zawodowe a także sprawdzimy swoje umiejętności w zakresie wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce.

Poprzez udział w praktykach i stażach możemy również dowiedzieć się od starszych stażem kolegów, jakie umiejętności powinniśmy podszlifować oraz czego koniecznie się nauczyć, by nasza kariera w IT rozwijała się jeszcze efektywniej. Dzięki praktykom i stażom możemy także nawiązać znajomości, co w kolejnych latach zawodowej kariery może pełnić bardzo istotną rolę.