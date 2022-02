Kochaj i chroń swoje gadżety

6 przydatnych wskazówek, które pomogą ci chronić telefon komórkowy

1. Zabezpiecz swój telefon

Dobrym początkiem jest zrobienie wszystkiego, co w twojej mocy, aby uchronić ukochane rzeczy przed fizycznym uszkodzeniem. Warto zainwestować w etui na telefon lub torbę na laptopa, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych ogólnym użyciem. Możesz też zmienić to w zabawę, wybierając stylowe etui lub pokrowiec – w Internecie dostępna jest szeroka gama kolorowych etui na telefon, więc nie musisz ograniczać się do nudnego designu.

2. Unikaj wkładania telefonu do tylnej kieszeni

Choć może to być wygodne, staraj się nie zostawiać telefonu w tylnej kieszeni spodni lub dżinsów. Nawet jeśli wydaje się to bezpieczne, nic wtedy nie powstrzyma kogoś przed sięgnięciem po niego i po prostu wyjęciem go, bez twojej wiedzy. Nie tylko to, ale zostawiając telefon w tylnej kieszeni, istnieje również mało zaskakujące ryzyko, że zapomnisz się i na nim usiądziesz.

3. Używaj szkła na ekran

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, "czy powinienem używać ochraniacza ekranu?" Prawdopodobnie była to tylko szybka myśl i najprawdopodobniej doszedłeś do wniosku, że nie potrzebujesz niczego takiego, ponieważ zawsze bardzo dbasz o swoje gadżety. Ale niestety wystarczy mrugnięcie okiem i krach! - twój telefon leży na podłodze i ma lśniące nowe wgniecenie na środku.

Uniknij przerażającego momentu podniesienia telefonu czy laptopa po upadku na podłogę, inwestując w ochraniacz ekranu. Chociaż elektronika staje się coraz bardziej odporna, dodatkowa warstwa ochrony zapewni, że ekran będzie czysty i wolny od zarysowań.

4. Zamknij go

Jeśli nie zamierzasz korzystać z laptopa lub tabletu i planujesz zostawić go w swoim pokoju, warto ukryć go poza zasięgiem wzroku. Lub, jeśli chcesz, aby był całkowicie bezpieczny, zainwestuj w zamek do biurka lub szafki do przechowywania. Wiele laptopów jest również wyposażonych w mały otwór, za pomocą którego można przymocować "blokadę typu Kensington", mocującą urządzenie do kabla zakotwiczonego w pokoju.

Poza tym, co może nawet ważniejsze, rozważ użycie VPN dla większego bezpieczeństwa. Wielu ekspertów radzi właścicielom telefonów, tabletów i laptopów, aby pobrali Surfshark VPN.

5. Utwórz silne hasło

Nie polegaj na zwykłym zablokowaniu telefonu, laptopa lub tabletu — upewnij się, że przeszedłeś do ustawień i dodałeś hasło, aby uniemożliwić komukolwiek kradzież gadżetu i natychmiastowy dostęp. Upewnij się, że wybrałeś hasło, które nie jest łatwe do odgadnięcia, jak na przykład twoje urodziny. Najdłuższe hasła są zwykle najtrudniejsze do złamania.

6. Pomyśl o ubezpieczeniu gadżetów

Niestety, nawet jeśli zastosujesz się do wszystkich tych rad, wypadki chodzą po ludziach, i telefonach też. Mając to na uwadze, warto zastanowić się nad ubezpieczeniem swojego sprzętu, aby upewnić się, że twoje gadżety są w pełni chronione nawet gdy jesteś poza domem. Dzięki odpowiedniemu ubezpieczeniu, nawet jeśli twoje ukochane gadżety zostaną zgubione, skradzione lub zepsute, nie będziesz musiał zbyt długo bez nich pozostawać.