Kontrola komputera za pomocą języka. Rewolucja dla niepełnosprawnych

To urządzenie pozwoli niepełnosprawnym na bezproblemową obsługę komputera, która w dzisiejszych czasach stała się niemalże niezbędna w większości sfer życia. Urządzenie będące dziełem firmy Augmental założonej w 2019 roku przez grupę absolwentów prestiżowej uczelni MIT — Massachusetts Institute of Technology jest swego rodzaju wariacją płytki dotykowej, czyli touchpada.

Urządzenie jak podaje portal Techspot składa się z płytki dotykowej, której czujniki wykrywają i śledzą ruch języka na podniebieniu oraz nawet dają możliwość klikania jak w zwykłym touchpadzie. Funkcję lewego przycisku wystarczy przyciśniecie języka do podniebienia, a prawy przycisk jest aktywowany gestem popijania. Firma planuje też rozszerzenie funkcjonalności poprzez przypisanie dodatkowych funkcji do ruchów głowy bądź gryzienia w przyszłości.

MouthPad, mimo iż jest jeszcze fazie beta, łączy się z urządzeniami przez Bluetooth i jest kompatybilny z systemami: Windows , Linux, macOS , iOS i Android. Pozwoli więc to na jego sparowanie w zasadzie z każdym dostępnym urządzeniem.

Całe urządzenie jest bardzo lekkie, ponieważ wraz z montażem i osłoną zapobiegającą uszkodzeniu poprzez gryzienie wykonanymi z wodoodpornej żywicy dentystycznej waży zaledwie 7,5 g. Wymiary MouthPada to 80 × 50 × 30 mm (zależne od konstrukcji), a jego grubość o zaledwie 0,7 mm i to przy uwzględnieniu baterii pozwalającej na około 5 godzin ciągłej pracy. Po tym czasie należy ją naładować, co zajmuje blisko 2 godziny, a jej żywotność została obliczona na 500 cykli ładowania.