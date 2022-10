Który Apple Watch będzie najlepszym wyborem?

Do zalet smartwatcha Apple Watch 7 zalicza się także odporność na pył IP6X i wodoodporność wynoszącą W50. To oznacza, że zegarek doskonale sprawdzi się również w trakcie pływania. Jeśli natomiast chodzi o innowacje zdrowotne, urządzenie umożliwia pomiar natlenienia krwi czy wykonania EKG. Oczywiście, będziesz mógł monitorować swój sen. Warto również wiedzieć, że Apple Watch 7 ma dodatkowo opcję bezpieczeństwa "Alarmowe SOS". W nagłej sytuacji bez problemu szybko wezwiesz pomoc.

W Apple Watch SE dostępne są także funkcje treningowe i inne, które nierzadko przydają się na co dzień. Na przykład zegarek posiada moduł GPS, co pozwala na swobodne korzystanie z nawigacji. Ponadto urządzenie ma samowyzwalacz, dzięki czemu możesz swobodnie ustawić się do zdjęcia i nacisnąć spust migawki, kiedy tylko będziesz gotowy.

Watch series to idealny wybór dla osób, które chcą mieć świetnie działający ekran dotykowy. Nowe zegarki świetnie współpracują z najnowszą wersją systemów iOS, dlatego też wielu użytkowników iPhone'ów z Apple Watch korzysta na co dzień. Warto jedynie pamiętać, że Apple Music wymaga subskrypcji, podobnie jak inne tego typu serwisy. Zegarek pozwala jednak sterować wszystkimi popularnymi odtwarzaczami, a jeżeli zostaną skonfigurowane połączenia telefoniczne, to będzie można go wykorzystywać również do rozmów. Przydaje się również funkcja powiadomień, zwłaszcza że rozmiar wyświetlacza jest wbrew pozorom duży.