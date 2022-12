Gracze z całego świata co rusz poszukują nowych gier, z którymi będą mogli spędzić dziesiątki, a nawet setki godzin. Świetną propozycją jest właśnie Lost Ark , która charakteryzuje się wciągającą i rozbudowaną fabułą, mnogością postaci i wysokimi walorami technicznymi, jak i wizualnymi. Zanim jednak przystąpi się do gry warto dowiedzieć się o niej więcej i poznać odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

Lost Ark to nic innego jak sieciowa gra akcji RPG, w której gracz wciela się w jedną z kilkunastu postaci. Twórcą tego tytułu jest południowokoreańskie studio Tripod, co przełożyło się na ogromną popularność Lost Ark właśnie w Azji. Stamtąd jednak, bardzo szybko, zyskała ona uznanie w innych częściach świata, w tym w Polsce, gdzie na platformie Steam pobierają ją każdego dnia tysiące użytkowników. Gra jest darmowa, ale jeśli graczom zależy na udogodnieniach i dodatkowych rozwiązaniach mogą skorzystać z mikropłatności.

Fabuła gry opiera się na poszukiwaniu tytułowej Zaginionej Arki i to przed złymi siłami, a mianowicie demonicznymi legionami, którymi kieruje Kazeroth. Celem graczy jest dotarcie do artefaktu przed przeciwnikami, którzy chcą użyć go do objęcia władzy nad światem. Gracze mają do dyspozycji wiele narzędzi, szeroki wybór uzbrojenia, a także liczne zasoby, dzięki którym są w stanie rozbudowywać swoją postać i wchodzić na coraz wyższy poziom. W celu pozyskania wartościowych zasobów parają się m.in. łowiectwem, zbieractwem czy górnictwem, ale nie tylko.