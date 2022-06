Szukasz wielofunkcyjnego urządzenia, które pomoże Ci zorganizować Twoją codzienność? Zależy Ci na tym, by produkt ten był kompaktowy oraz przede wszystkim funkcjonalny? Jeśli tak, mamy dla Ciebie doskonałą wiadomość. Marka Xiaomi wychodzi naprzeciw oczekiwaniom osób takich jak Ty, oferując innowacyjną opaskę Xiaomi Mi Band 7. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, nie czekaj ani chwili dłużej i już teraz zobacz, co opaska od Xiaomi może Ci zaoferować.

Wszystko, co musisz wiedzieć o opasce Xiaomi Mi Band 7

Jednymi z najpopularniejszych produktów od Xiaomi są inteligentne opaski, które cieszą się dużym uznaniem zarówno wśród fanów marki, jak i u nowych klientów. 24 maja 2022 roku miała miejsce premiera Xiaomi Mi Band 7, czyli najnowszej opaski wielofunkcyjnej. To, co warto o niej wiedzieć to przede wszystkim fakt, że Xiaomi postanowiło wprowadzić szereg zmian, których brakowało w poprzedniej wersji opaski Xiaomi Mi Band 6. Podstawową różnicą pomiędzy opaską Xiaomi Mi Band 7, a jej poprzedniczką jest oczywiście ekran, który obecnie ma 1,62 cala oraz 192×490 pikseli (poprzednia wersja miała 1,56 cala; 263×486 pikseli; 326 ppi). Kolejną zauważalną zmianą jest zwiększenie jasności wyświetlacza, które bezpośrednie przekłada się na lepszą widoczność. Użytkownicy opaski wcześniejszej generacji mogli liczyć na długość pracy wynoszącą około 14 dni, obecnie Xiaomi deklaruje, że dzięki zwiększonej o 45 mAh pojemności akumulatora, praca opaski wydłuża się aż do 15 dni.

Kolejną specyfikacją Xiaomi Mi Band 7 wartą uwagi jest ilość trybów sportowych, jest ich bowiem aż 120. Jest to ogromny skok rozwojowy w porównaniu do poprzedniego modelu, który oferował konsumentom zaledwie 30 trybów sportowych. Obserwując zmiany, na jakie zdecydował się zarząd firmy, śmiało można stwierdzić, że marka ta nie osiada na laurach i ciągle stara się zaskakiwać swoich klientów.

Dlaczego warto postawić na markę Xiaomi?

Mówiąc o opasce Mi Band, warto nieco przybliżyć sobie główne założenia, które przyświecają marce Xiaomi. Otóż Xiaomi to dobrze znane chińskie przedsiębiorstwo, zajmujące się produkowaniem szeroko pojętych sprzętów elektronicznych. Przedsiębiorstwo to zostało założone w 2010 roku swoją obecną siedzibę ma w Pekinie, a dokładnie w dzielnicy Haidan. Mimo że marka Xiaomi jest stosunkowo świeża, dzięki swojemu zaangażowaniu oraz doskonałemu wyczuciu rynku, szybko zdobyła wielu konsumentów na całym świecie. Pierwszym produktem firmy był smartfon Mi1, który pozwolił Xiaomi wkroczyć w zupełnie nową erę. Marka postanowiła wykorzystać swoją popularność, którą zagwarantował jej pierwszy smartfon, by rozpocząć produkcję innych akcesoriów oraz sprzętów elektronicznych.

Gdzie możesz dostać opaskę Xiaomi Mi Band 7?

