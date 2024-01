Miliony złotych na rozwój OZE w Polsce

Pomimo dynamicznego wzrostu sektora OZE w Polsce, nie odnotowano równie szybkiego postępu w rozbudowie sieci przesyłowych i dystrybucyjnych. To zjawisko może prowadzić do sytuacji, gdzie nie będzie możliwości podłączenia nowych instalacji fotowoltaicznych czy wiatrowych z powodu ograniczonej zdolności sieci do przyjęcia wytwarzanej przez nie energii elektrycznej. W najbliższych latach operatorzy sieci dystrybucyjnych otrzymają znaczne środki finansowe na realizację projektów związanych z rozwojem infrastruktury energetycznej.