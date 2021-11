Ekspresy automatyczne dostępne na rynku mogą się od siebie różnić różnymi funkcjami i cechami. Istotną różnicą jest rodzaj i typ wbudowanego w urządzenia młynka oraz jego regulacja (możliwość ustawienia stopnia zmielenia ziaren). Sprawdź, jak wpływa to na smak kawy, jej jakość i aromat. Podejmij mądrą i świadomą decyzję, kupując najlepszy ekspres automatyczny do domu.

Rodzaje młynków do kawy w ekspresach automatycznych

Generalnie wśród młynków we współczesnych ekspresach do kawy możemy wymienić dwa rodzaje – młynki żarnowe i udarowe. Różni je sposób rozdrabniania ziaren (pierwszy uciera kawę żarnami, a drugi tnie za pomocą nożyków). Ponadto dla działania młynka istotne jest także to, z czego jest on zrobiony. Materiałami, z których wykonywane są te części ekspresu automatycznego zazwyczaj jest ceramika lub stal szlachetna (nierdzewna). Co ciekawe – wybór materiału ma istotny wpływ nie tylko na awaryjność urządzenia, ale również na to, jak smakuje parzona w ekspresie kawa.

Młynki stalowe

Jak sama nazwa wskazuje młynki stalowe są wykonane ze stali – trwałego i dosyć odpornego na zużycie metalu. Materiał ten jednak dobrze przewodzi ciepło i może nagrzewać się podczas pracy urządzenia, a co za tym idzie przepalać kawowe ziarna. Kawa nabiera więc smaku i zapachu spalenizny i po zaparzeniu czuć od niej silną i nieprzyjemną goryczkę. Mitem jest jednak, że młynki stalowe nadają naparowi metalicznego posmaku.

Młynki ceramiczne

Młynki ceramiczne cechują się bardzo wysoką trwałością. W ekspresach Siemens EQ.500 do ich tworzenia wykorzystywana jest precyzyjna niemiecka technologia, co zapewnia urządzeniom długą żywotność i bardzo niską awaryjność.

Warto zaznaczyć też, że w przeciwieństwie do młynków stalowych, te ceramiczne nie nagrzewają się i nie przypalają ziaren. Kawa jest więc aksamitna i naturalnie gorzkawa – pije się ją z przyjemnością. Nie ma zapachu ani posmaku spalenizny.

Młynki żarnowe

Młynki żarnowe wykorzystują technologię mielenia ziaren opartą na ich ugniataniu, która miażdży kawę na niemal jednakowe pod względem wielkości i objętości cząsteczki. Znacznie ułatwia to późniejsze równomierne parzenie i wpływa na lepsze wydobycie aromatu, smaku i mocy napoju. Kawa o jednorodnej konsystencji łatwiej się zaparza i jest zawsze taka sama oraz idealna w smaku.

Młynki udarowe

Młynki udarowe siekają ziarna, zamiast je rozdrabniać, miażdżąc. W rezultacie cząsteczki kawy mogą być mniej regularne. Jeśli w zaparzanej kawie znajdują się większe i mniejsze gródki kawowe, napar będzie parzony niejednorodnie. Woda w naturalny sposób szuka jak najłatwiejszego ujścia, dlatego, zamiast równomiernie, może przepływać tylko przez drobniej zmielone ziarna, co sprawi, że nie wszystkie z nich będą miały kontakt z wrzątkiem i napój będzie pozbawiony mocy, niearomatyczny, a nawet lurowaty.

Istotną wadą młynków udarowych jest też ich głośna praca. Są one znacznie bardziej hałaśliwe niż młynki żarnowe. Pracują też dużo wolniej, co spowalnia przygotowanie naparu – nie dość, że dłużej czekamy na przygotowanie naparu, to jeszcze może on wyjść nieidealny.

Jak rodzaj młynka może wpływać na smak kawy?

Młynki stalowe mogą przepalać kawowe ziarna i sprawiać, że napoje będą bardziej gorzkie i ostre w smaku. Udarowe z kolei mogą powodować niejednorodne mielenie, przez co kawa będzie się parzyć nierównomiernie i może być słaba w smaku i pozbawiona odpowiedniej ilości kofeiny oraz aromatu.

Najlepszym wyborem, jeśli chodzi o młynek w ekspresie automatycznym, będzie więc urządzenie ceramiczne i żarnowe. Zapewni optymalny smak i jakość naparu, przy zachowaniu pełni mocy kofeiny, szybkości pracy oraz wysokiej żywotności i niskiej awaryjności. Takie młynki mają np. ekspresy Siemens EQ. 500 Integral i modele Siemens EQ. 500 Classic. Dodatkowo urządzenia te są wyposażone w system iAroma, który integruje działanie młynka z pompą wody (właściwym jej ciśnieniem, pozwalającym wydobyć wszystkie nuty zapachowe i pełnię aromatu kawy) oraz inteligentnego pogrzewacza utrzymującego właściwą temperaturę 90-95oC (która nie przepala ziaren i wydobywa z nich smak).

Źródło zdjęć: © Materiał Partnera Młynki w ekspresach automatycznych Siemens EQ.500 - infografika

Stopień rozdrobnienia kawy a smak i wygląd naparu

Warto wspomnieć, że automatyczne ekspresy do kawy (np. modele Siemens EQ.500 Integral i Siemens EQ.500 Classic) mogą mieć także regulację stopnia zmielenia. Wiele osób może uznawać takie „bajery” za zbędne i zbyt skomplikowane, jednak warto zagłębić się w tajnikach parzenia kawy i eksperymentować z takimi ustawieniami. Wiele gatunków kaw bowiem osiąga dużo lepszy aromat przy grubszym lub drobniejszym stopniu zmielenia. Czasem, gdy ziarna są za mocno lub za grubo zmielone można nawet utracić część zapachu i głębie smaku czy dodatkowe kwiatowe, orzechowe, owocowe, ziemiste albo czekoladowe nuty drogich ziaren.

Dlaczego tak się dzieje? Poziom zmielenia kawy ma bezpośredni wpływ na czas przepływu wody przez zmielone ziarna (czas ekstrakcji). Przez grubo zmieloną kawę woda przepływa szybciej, a przez cienko zmieloną wolniej.

Długa ekstrakcja sprzyja wydobywaniu aromatów z kaw nutami aromatycznymi.

sprzyja wydobywaniu aromatów z kaw nutami aromatycznymi. Krótka ekstrakcja z kolei sprawia, że napój jest słabszy, dzięki czemu mogą go pić osoby z niższą tolerancją kofeiny lub ograniczoną (np. ze względów zdrowotnych) możliwością jej przyjmowania.

Warto pamiętać jednak, że ziarna nie mogą być zbyt drobno zmielone. Pylista kawa będzie słabo nasycona smakiem i mniej aromatyczna.

Generalnie trudno jest podać konkretne parametry mielenia ziaren kawowych, nie tylko ze względu na to, jak dużo gatunków kaw występuje na świecie, ale także ze względu na to, że każdy z nas ma inne preferencje. Regulacja młynka pozwala na sprawdzenie rożnych możliwości i upewnienie się, która najbardziej nam odpowiada, czyli na personalizację i dostosowanie w pełni do osobistych preferencji.