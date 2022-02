Mogą być kluczem do długowieczności. Uczeni badają niezwykłe gryzonie

W przeciwieństwie do innych gryzoni, są to zwierzęta długowieczne. Mogą dożywać nawet 32 lat, czyli kilkukrotnie więcej niż myszy czy szczury. Z tego względu golce pisakowe są obecnie najdłużej żyjącymi ze znanych nam gryzoni. Przyczyny ich długowieczności wciąż nie są dobrze znane i stanowią przedmiot badań naukowych.

Oprócz tego golce nie wykazują zewnętrznych oznak starzenia, a starsze osobniki umierają nie częściej niż młode. Gryzonie te są ponadto niezwykle odporne na nowotwory i choroby układu krążenia (do niedawna panował nawet pogląd, że są całkowicie odporne na raka, co okazało się jednak nieprawdą).

– Żyją ponad trzydzieści lat. To niesamowite. To tak, jakbyśmy my (ludzie – red.) żyli osiem wieków. Ponadto to zwierzę najwyraźniej nie odczuwa bólu spowodowanego oparzeniami termicznymi i chemicznymi oraz jest niezwykle odporne na wysokie stężenia dwutlenku węgla – mówi Leonid Ławrenczenko z Rosyjskiej Akademii Nauk, uczestnik etiopsko-rosyjskiej ekspedycji naukowej.