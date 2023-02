Najlepsze laptopy do pracy zdalnej

Model i parametry laptopa, przeznaczonego do pracy, zależą od różnych czynników, w tym od specyfiki stanowiska i realizowanych projektów. Programiści potrzebują urządzenia z dużą pamięcią, szybkim dyskiem i procesorem co najmniej 4-rdzeniowym. W przypadku grafików kluczową rolę w wyborze laptopa odgrywa jakość karty graficznej, rozdzielczość ekranu i ilość rdzeni procesora. Osoby, zajmujące się copywritingiem i SEO również potrzebują urządzenia z wydajnym procesorem, trwałą baterią i wytrzymałą klawiaturą, wrażliwą na dotyk.

Obecnie na rynku dostępne są dziesiątki modeli laptopów, przystosowanych do pracy poza biurem. Do grona najlepszych modeli home-office należą urządzenia lekkie, wyposażone w wydajną baterię. Wysokiej jakości bateria powinna umożliwiać nieprzerwaną pracę nawet podczas kilkugodzinnej awarii sieci elektrycznej.

Pamiętaj przede wszystkim o tym, by stworzyć sobie ergonomiczną przestrzeń roboczą. Jeśli masz niewielkie biurko z wąskim blatem, zrezygnuj z dużego laptopa 17 cali lub przeorganizuj miejsce pracy. Często wyjeżdżasz w delegację lub pracujesz hybrydowo? Postaw na lekkie laptopy o wadze nieprzekraczającej 1,5 kg.

Na liście najpopularniejszych laptopów do pracy zdalnej znajdują się produkty marek Dell, Asus, Lenovo, Acer, HP i Apple. Są to laptopy, przystosowane zarówno do intensywnej pracy biurowej, jak i do gamingu. Jakie modele cieszą się obecnie największym zainteresowaniem pracowników zdalnych? Są to między innymi Apple MacBook Air, Dell Inspiron, Asus Vivo Book i Acer Aspire.