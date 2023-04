Jak wybrać odkurzacz do domu?

Postanowiliśmy przetestować tradycyjny odkurzacz workowy – ma on m.in. tę zaletę, że świetnie radzi sobie z usuwaniem alergenów. W przypadku odkurzaczy workowych już sam worek działa częściowo jak filtr (wstępnie filtruje nawet 99,9% cząsteczek), ponadto łatwo i higienicznie się taki sprzęt opróżnia z kurzu – wystarczy wyjąć i wyrzucić worek.

Do naszego testu wybraliśmy model Bosch Serie 4 BGB38BA3T. W dalszej części tekstu opiszemy jego funkcjonalność, ale to, co pierwsze zawsze rzuca się w oczy, to design. Tutaj zdecydowanie na plus. Odkurzacz w kolorze klasycznej czerni jest kompaktowy i zgrabny, a mat i połysk idealnie ze sobą korespondują. Prezentuje się naprawdę korzystnie – jego nowoczesny design jest po prostu miły dla oka. Dzięki niewielkim wymiarom (265 x 295 x 410 mm) z łatwością zmieści się do szafy czy schowka.

Jaka moc silnika?

Wybierając konkretny sprzęt, najczęściej bierzemy pod uwagę przede wszystkim moc silnika. Nic dziwnego – w końcu to właśnie od tego aspektu zależeć będzie to, co w odkurzaczu najważniejsze, czyli skuteczność odkurzania. Dobre sprzęty mają moc od około 350 W, tutaj więc już na wstępie wyróżnia się model, który testowaliśmy. Bosch Serie 4 BGB38BA3T wyposażono w silnik o mocy aż 850 W.

Odkurzacz ma możliwość regulacji poziomu mocy. Gdy ustawimy ją na poziom minimalny, nada się do odkurzania mniejszych zabrudzeń. Ogromną zaletą tego rozwiązania jest fakt, że na najniższych obrotach głośność urządzenia jest naprawdę niewysoka. Spokojnie można prowadzić rozmowę przy włączonym odkurzaczu. W przypadku najwyższej mocy również nie ma potrzeby, aby do siebie krzyczeć, natomiast jest już wyraźnie głośniej. Producent podaje, że maksymalny poziom hałasu generowanego przez odkurzacz wynosi 79 dB.

Jakość wykonania

Nie mniej ważna jest jakość wykonania sprzętu. Najtańsze odkurzacze workowe można kupić już poniżej 200 zł, natomiast trzeba się liczyć z tym, że taki sprzęt może się najzwyczajniej w świecie zepsuć. Odkurzacz to urządzenie, które używane jest stosunkowo często, powinien więc mieć nie tylko trwałą obudowę, ale i rury wykonane z dobrej jakości materiałów, porządny kabel, a nade wszystko – dobry silnik.

Tutaj nie mamy nic do zarzucenia marce Bosch. Wraz ze sprzętem dostajemy aż 10 lat gwarancji na silnik (po zarejestrowaniu urządzenia na stronie producenta), co mówi samo za siebie. Jakość wykonania jest doskonała, a teleskopowa rura wykonana jest z mocnego metalu. Kupując ten model, nie obawialibyśmy się, że za rok czy dwa będzie trzeba szukać nowego sprzętu. Producent informuje, że odkurzacz został przetestowany pod kątem 10 lat użytkowania[1].

Akcesoria do odkurzacza

Akcesoria w przypadku odkurzacza mogą nie wydawać się istotne, ale nic bardziej mylnego. To właśnie one mogą stanowić o tym, czy sprzęt będzie komfortowy w użyciu. Różne rodzaje końcówek to już oczywisty standard, a w przypadku testowanego przez nas modelu mamy do wyboru aż dwie duże szczotki: jedną do podłóg lub dywanów, a drugą – turboszczotkę – przeznaczoną specjalnie do dogłębnego czyszczenia dywanów. W przypadku tej ostatniej mamy możliwość przełączania jej w zależności od tego, czy odkurzamy dywan o długim, czy krótkim włosiu. Oprócz tego w zestawie znajduje się klasyczna ssawka do tapicerki i ssawka szczelinowa, która, dzięki długiej rurze teleskopowej, pozwoli bez trudu dotrzeć do odległych zakamarków pod kanapą albo w rogu sufitu. Fajnym gadżetem jest uchwyt na akcesoria. Dzięki niemu możemy przechowywać drugą końcówkę bezpośrednio na rurze, tak aby była zawsze pod ręką, i w odpowiednim momencie zamienić je bez konieczności przemieszczania się.

Odkurzacz Bosch Serie 4 BGB38BA3T – czy warto? Odkurzanie dywanów

Testowany przez nas odkurzacz Bosch poradził sobie naprawdę bardzo dobrze, szczególnie, że w domu mieszka pies o ciemnej sierści, zadanie więc nie było łatwe. Jasny dywan został nie tylko idealnie odkurzony, ale też estetycznie przeczesany specjalną szczotką do dywanów, dzięki czemu zyskał na wyglądzie. Dziecięcy dywan z krótkim włosiem również został wyczyszczony niezwykle dokładnie. Resztki piasku kinetycznego zostały szybko i skutecznie sprzątnięte.

Skuteczność odkurzania

Sprawdziliśmy, jak odkurzacz poradzi sobie z wciągnięciem mąki – nie zostawił ani okruszka. Równie sprawnie wciągnął wszelki kurz, a nawet rozsypaną ziemię. Przetestowaliśmy również pozostałe końcówki. Ich wymiana jest prosta i intuicyjna, podobnie jak wymiana worka czy podłączanie rury do odkurzacza. Jakiekolwiek problemy z obsługą są naprawdę mało prawdopodobne, ale gdyby jednak wystąpiły, instrukcja obsługi uwzględnia czytelne rysunki, na których wszystko klarownie objaśniono. Zakamarki kanapy zostały odkurzone szybko i wygodnie.

Komfort użytkowania

Warto dodać, że odkurzacz posiada cztery kółka, dzięki którym jest bardzo zwrotny i przemieszczanie się z nim po mieszkaniu nie stanowi kłopotu. Kółka są zwrotne oraz miękkie – nie rysują podłogi.

Ogromną zaletą tego urządzenia jest jego promień działania – wynosi on aż 10 metrów (długość kabla wynosi 7 metrów). Jest więc spora szansa, że uda się odkurzyć średniej wielkości mieszkanie bez konieczności przepinania kabla do innego gniazdka.

Odkurzacz nie jest ciężki. Producent podaje, że waga sprzętu bez wyposażenia to 4,5 kg. Z akcesoriami jest to więc nieco więcej, podobnie w przypadku, gdy worek jest już wypełniony. Niemniej nadal jest to urządzenie, które łatwo jest podnieść jedną ręką. Pojemność worka to 4 litry, co jest wartością powyżej przeciętnej. Dzięki temu oszczędzamy czas i pieniądze (rzadziej musimy wymieniać worek).

Higiena i ekologiczność

Niedocenianą cechą odkurzaczy bywa jakość filtra. To jednak bardzo istotne, aby urządzenie, wciągając kurz, nie wydmuchiwało z drugiej strony cząsteczek kurzu czy alergenów. Testowany przez nas Bosch wyposażony jest w filtr HEPA, który filtruje nawet 99,95%[2] kurzu, zanieczyszczeń i bakterii. Jest to więc dobre rozwiązanie w przypadku alergików.

Odkurzacz jest też ekologiczny – filtr HEPA jest zmywalny (czyli można go użyć wielokrotnie), a jego ramka wykonana jest z tworzywa pochodzącego z recyklingu. I to nie wszystko – producent chwali się również, że odkurzacz jest w 38% wykonany z tworzyw pochodzących z recyklingu! Bardzo szanujemy takie podejście do produkcji nowych sprzętów. Warto tu dodać, że wysoka jakość i gwarancja na 10 lat również sprzyjają byciu pro-eko. Dzięki temu przez wiele lat nie będziemy musieli kupować nowego sprzętu, wyrzucając stary.

Podsumowując – Bosch Serie 4 BGB38BA3T to ekologiczny odkurzacz o świetnych parametrach, który znakomicie nada się co codziennego użytku w domu. Biorąc pod uwagę jego moc, gwarancję na silnik i dużą wygodę użytkowania, możemy z czystym sumieniem polecić go jako świetny sprzęt na lata.

[1] Przy założeniu średniego użytkowania 50 godzin rocznie i do 3 razy w tygodniu.

[2] Test zgodny z normą EN 60312-1: 2017