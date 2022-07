Najnowszy telefon Apple - co warto wiedzieć?

Każdego roku miliony użytkowników na świecie oczekują na premierę kolejnego modelu telefonu kosmówkowego proponowanego przez firmę Apple. Nic w tym dziwnego, najpopularniejsze smartfony Stanach Zjednoczonych zyskały popularność wśród wielu użytkowników. Zanim jednak przejdziemy do najnowszego modelu, warto zastanowić się, dlaczego Apple i proponowane przez nich rozwiązania są tak popularne? Przede wszystkim ogromną zaletą jest system wsparcia telefonów i pozostałych sprzętów elektronicznych. Co to oznacza? Głównie to, że wszystkie produkty otrzymują nowe oprogramowanie za pomocą aktualizacja, którą można wykonać na urządzeniu. Aktualizacje wychodzą niemal dla wszystkich modeli niezależnie, czy cały czas używasz nieco starszego iPhona 8, czy cieszysz się najnowszym iPhonem 13 Pro. Dzięki takiemu działaniu każdy telefon wygląda tak samo, a użytkownicy mogą korzystać z jednakowych funkcji. Co więcej, Produkty marki Apple mają znacznie dłuższy czas użytkowania niż produkty z oprogramowaniem androida. Szybszy system, możliwość ściągnięcia kilkunastu aplikacji nie powoduje przycinania się systemu telefonu, co okazało się niezwykle istotnym elementem podczas dokonywania wyboru.