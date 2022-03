To, jak szybki Internet jest nam potrzebny, zależy od kilku czynników. Po pierwsze, musimy ustalić, do czego będzie wykorzystywany. Osoba pracująca zdalnie i wykorzystująca połączenie internetowe tylko do tego celu może zadowolić się Internetem o szybkości już 50 Mb/s. Osoby lubiące spędzać czas na oglądaniu filmów i seriali online powinny zaopatrzyć się w łącze o szybkości minimum 100 Mb/s. Obecna jakość filmów w 4K do płynnego odtwarzania będzie potrzebowała prędkości sięgającej nawet 250 Mb/s. Gracze natomiast powinni rozglądać się za ofertami Internetu, którego szybkość rozpoczyna się od 300 Mb/s. Gry online, w których udział bierze czasem nawet kilka osób naraz, do płynnego działania potrzebują silnego, stabilnego łącza i bardzo niskiego pingu.