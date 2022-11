Nie uwierzycie, od czego zaczęła się moja przygoda z Iphone 14

Zacznijmy od tego, że nie jestem i nigdy nie byłem żadnym gadżeciarzem ani technomaniakiem. Elektronika, której do tej pory używałem, miała czysto praktyczne zastosowanie i nie przywiązywałem większej uwagi do firm i danych technicznych. Sprzęt dzieliłem na taki, który mi odpowiada i ten, z którego nie jestem zadowolony. Nie ukrywam, że przy wyborze często kierowałem się też ceną, zatem nigdy nie miałem w swoim portfolio telefonów marki Iphone. Nie rozumiałem także zachwytu tą marką, traktując to raczej jako fanaberie, a może i fanatyzm zwolenników. Pora na zmianę punktu widzenia przyszła wtedy, kiedy otrzymałem możliwość przetestowania kolejnego smartfona, tym razem od kolegi z pracy. Okazał się nim nowy model Iphone 14. Co wiedziałem do tej pory na jego temat? Praktycznie to samo, co o wcześniejszych modelach, czyli niewiele, mimo iż ilość przecieków była naprawdę spora.

Iphone 14 Pro Max ma idealną wagę

Znajomy użyczył mi na kilka dni swój nowy Iphone 14 w najbardziej wypasionej wersji Pro Max. Tak naprawdę nie chciałem nawet wiedzieć, ile on kosztuje, aby dodatkowo nie stresować się ewentualnym upadkiem. Pierwsza rzecz, która pozytywnie mnie zaskoczyła to.... jakość wykonania. Tak, wiem. Podobno każda osoba, która ma pierwszy raz kontakt z produktami Apple, zachwyca się tym, jak dokładnie i starannie spasowane są ich urządzenia. Z jak wysokiej jakości materiałów zostają wykonane i jak dużą odporność na uszkodzenia mają. Jednak to, co mnie najbardziej urzekło, to bardzo dobrze wyważone proporcje pomiędzy ciężarem telefonu, a jego rozmiarem. Dotychczasowe smartfony, których używałem, do najmniejszych nie należały, ale ich waga za każdym razem negatywnie mnie zaskakiwała. W tym przypadku było inaczej. Biorąc po raz pierwszy Iphone 14 Pro Max do ręki, dostałem dokładnie to, czego się spodziewałem. Ciężar telefonu nie był dla mnie ani za mały, ani za duży.

Przesiadka z Androida na Iphone — czy jest się czego bać?

Będę z Wami szczery, zanim zacząłem testowo korzystać z Iphone, przeczytałem kilkanaście różnych artykułów o tym, jakie doświadczenia miały inne osoby. Oczywiście niczego konkretnego się nie dowiedziałem. Część autorów ostro krytykowało Apple za interfejs i sposób działa systemu iOS, natomiast inni byli nim zachwyceni i wychwalali go pod niebiosa. Jakie jest moje zdanie? Po raz drugi się pozytywnie zaskoczyłem, ale ten system jest naprawdę intuicyjny. W odróżnieniu od Androida dostęp do wszystkich ustawień jest bardziej intuicyjny, a sama szybkość działania to po prostu rewelacja. Brak jakichkolwiek lagów i spowolnień był miłą odmianą od tego, do czego przyzwyczaiły mnie smartfony z Adroidem. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że oba telefony to zupełnie inne półki cenowe, ale mimo wszystko przyjemnie było pracować na telefonie, którego display nie zacina się pomimo szybkich ruchów, a sam system zapewnia wiele ukrytych funkcjonalności.

Wyjaśniam, czego spodziewamy się od modelu mini i Max Pro Iphone 14

Przypomina mi się podsumowanie przecieków dotyczące modelu 14 Iphone. Wszystko wskazywało, że jest to super hiper świetny telefon. I co do tego mam pewne wątpliwości. Bo o ile ja, świeżak niemający wcześniej żadnego kontaktu z produktami Apple, rzeczywiście jest nimi zachwycony, to nie wiem jak do kosztownej 14 Max Pro lub nieco tańszej 14 Mini, ustosunkowują się dotychczasowi użytkownicy Iphone'ów. Czy przesiadka z modelu 12 na 14 przynosi jakieś duże różnice. A może zmiany są na tyle niewielkie, że nie uzasadniają dużego wydatku na nowy telefon? Jeżeli ktoś z Was zdecydował się na taki krok i może podzielić się swoimi odczuciami, zachęcam do komentowania lub wysyłania wiadomości prywatnych.

Jak wygląda moje codzienne użytkowanie Iphone 14?

Co mogę napisać na temat codziennego korzystania z nowego telefonu? Wiele rzeczy mi się podoba, ale podzielę się z Wami tym, co szczególnie chwyciło nie za serce.

Powiadomienia w centrum powiadomień

W Androidzie denerwowały mnie ciągle napływające powiadomienia. Apple w ciekawy sposób rozwiązał tę kwestię. Wszystkie news trafiają do tzw. centrum powiadomień, dzięki czemu nie rozpraszają naszej uwagi. Mamy przy tym wiele możliwości konfigurowania dostarczania powiadomień, co jest kolejnym mocnym punktem na stronę Iphone.

Notch nie taki zły, jak go malują

W sieci pojawiły się różne opinie na temat tego, że Apple nadal stosuje notche w swoich telefonach. Początkowo rzeczywiście mnie to raziło i nasuwały się skojarzenia z tanimi chińskimi smartfonami. Ale po krótkim czasie przestałem na to zwracać uwagę. Szczerze mówiąc telefon działa tak sprawnie, że nie ma żadnej potrzeby skupiać się na tak nic nieznaczących detalach, jak właśnie notch i jego obecność lub nieobecność. Wg mnie jest to tylko jedna z rzeczy, do której krytycy mogą się na siłę przyczepić, aby nie produkować zbyt cukierkowych opinii.

Czy warto kupić Pro Max 14

W sieci pojawiło się wiele recenzji na temat tego telefonu. Czy na ich podstawie można wyciągnąć jeden słuszny wniosek, by kupować lub nie kupować telefonu? Moim zdaniem nie. Podejmując jednak decyzję, aby ten telefon zakupić, jedno jest pewne — nikt nie będzie tego żałować. Realnie wysoka cena nie bierze się znikąd. W zamian za nią otrzymujemy naprawdę dobrze zaprojektowany telefon.