Nietypowe pomysły na walkę z upałami. Mogą zadziwić

Przez Polskę przechodzi fala upałów, więc nie brakuje chętnych do korzystania z wiatraków czy klimatyzacji. Jak się jednak okazuje, koncepcji na walkę z wysokimi temperaturami jest znacznie więcej.

Przenośny wentylator na szyję

Źródło zdjęć: © Jisulife Wentylator na szyję Jisulife

Upały nie pozwalają o sobie zapomnieć, więc może warto zaopatrzyć się w przenośny wentylator, który zawiśnie na naszej szyi? To nie żart, ponieważ istnieje wiele modeli tego typu gadżetów, a za przykład posłuży nam Jisulife FA12.

Podstawową zaletą urządzenia jest jego mobilność, więc da się je zabrać prawie w każde miejsce. Jisulife FA12 to niewielkich rozmiarów bezłopatkowy wentylator, który może pracować około 16 godzin. Łącznie znajduje się tu 78 malutkich otworów rozmieszczonych na całej powierzchni wentylatora. Dmuchają one powietrzem, którego przepływ w upalne dni przyniesie odrobinę wytchnienia od przesadnie wysokich temperatur.

Kamizelka chłodząca z wkładami PCM

Źródło zdjęć: © Glacier Tek Kamizelka chłodząca Glacier Tek

Czasem proste rozwiązania mogą okazać się najlepsze. Nylonowa kamizelka od Glacier Tek ma kieszenie na specjalne wkłady, których zadaniem jest niesienie ochłody dla użytkownika. Co zawierają wspomniane wkłady? PCM to skrót od angielskiego "phase change material", czyli materiał przemiany fazowej. Najpierw trzeba włożyć wkłady chłodzące PCM np. do zamrażarki na około godzinę, a później wystarczy umieścić je w kieszeniach kamizelki chłodzącej (zarówno z przodu, jak i z tyłu). Potem można cieszyć się chwilową ulgą i ucieczką przed upałami. Wielu osobom rozwiązanie wyda się odrobinę nietypowe, lecz tak naprawdę jest ono stosowane m.in. przez profesjonalistów z całego świata, którzy w swojej pracy są narażeni na wysokie, uciążliwe temperatury, więc potrzebują ochłody. Glacier Tek to tylko jeden przykład, a producentów tego typu kamizelek jest oczywiście znacznie więcej.

Koc na wodę

Źródło zdjęć: © Chilisleep Koc na wodę i Ooler

Produkt określany jako chiliBLANKET to specjalny koc obciążeniowy, który ma nas schładzać i przy okazji zapewniać spokojniejszy sen. Wszelkiego rodzaju kołdry obciążeniowe mogą pomagać w zrelaksowaniu się i ułatwiać zasypianie. Tak zwany chiliBLANKET został wzbogacony dodatkową opcją podłączenia do urządzenia o nazwie Ooler. Koc ten ma w swoim wnętrzu system rurek, więc jeśli podłączymy go do Oolera z wodą, wtedy urządzenie to zapewni jej cyrkulację w kocu. Efektem powinno być doznanie przyjemnego ochłodzenia podczas zasypiania.

"Magiczna" opaska na nadgarstek

Źródło zdjęć: © Embr Labs Opaska Embr Wave 2

Twórcy urządzenia o nazwie Embr Wave 2 twierdzą, że stworzyli opaskę pomagającą w uzyskaniu określonych wrażeń. Miejsce pod naszymi nadgarstkami ma być jednym ze szczególnie wrażliwych i pomocnych gdy np. chcemy się ochłodzić – często radzi się przyłożyć coś zimnego do nadgarstków lub na przykład do karku, żeby poczuć chwilową ulgę od gorąca. Podobno elektroniczna opaska Embr Wave 2 może spowodować wrażenie ochłody całego ciała, ale jest to tylko złudzenie wynikające z chłodu generowanego pod nadgarstkiem. Nietypowe rozwiązanie, które niektórym przypada do gustu, natomiast inni testerzy twierdzą, że nie czują zbytniej różnicy. Krótko mówiąc, zdania wśród użytkowników są podzielone, lecz samo istnienie takich gadżetów jak Embr Wave 2 jest jednym z bardziej nietypowych pomysłów na walkę z upałami.