Aby dotrzeć ze swoimi produktami lub usługami do szerokiego grona odbiorców, konieczne jest podjęcie działań w obszarze marketingu internetowego. Jakie działania warto rozważyć podczas planowania kampanii internetowej? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w naszym artykule.

Marketing internetowy (e-marketing) jest obecnie jedną z najintensywniej rozwijających się gałęzi marketingu. Na wstępie warto wytłumaczyć, czym właściwie jest marketing internetowy. Są to wszelkie działania, które wspierają sprzedaż produktów i usług, a także kreowanie pozytywnego wizerunku firmy w internecie. Główne cele marketingu internetowego to zwiększenie widoczności firmy w sieci, wzrost ruchu na stronie internetowej, dotarcie do nowych klientów oraz wzrost sprzedaży. Rodzaje marketingu internetowego można podzielić ze względu na różne kryteria, ale najczęściej wyróżnia się kilka jego podstawowych typów: