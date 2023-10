Nowy gest w Apple Watch. Stuknij dwa razy, ale nie w ekran

Nowy gest dwukrotnego stuknięcia umożliwia użytkownikom łatwą kontrolę nad Apple Watch Series 9 i Apple Watch Ultra 2, a wszystko to za pomocą jednej dłoni i bez konieczności dotykania wyświetlacza. Wystarczy stuknąć dwukrotnie palcem wskazującym w kciuk ręki, na której jest zegarek , aby wykonać wiele z najczęściej wykonywanych czynności. Nowa funkcja jest doskonałym uzupełnieniem już dostępnych gestów, takich jak stuknięcie, machnięcie, wybudzanie uniesieniem czy wyciszanie przez nakrycie dłonią.

W łatwy sposób można sobie wyobrazić, kiedy przyda się nowa funkcja zegarków Apple. Gdy jedna ręka jest zajęta, zegarek można obsłużyć drugą, bez konieczności dotykania go.

System Neural Engine przetwarza dane z akcelerometru, żyroskopu i optycznego czujnika tętna, wykorzystując nowy algorytm oparty na uczeniu maszynowym. Wykrywa on unikalną sygnaturę delikatnych ruchów nadgarstka i zmiany przepływu krwi, gdy dłoń i palce wykonują gest dwukrotnego stuknięcia.

Dwukrotne stuknięcie działa w większości aplikacji oraz powiadomień i automatycznie wykonuje w nich główną czynność. W dwóch wypadkach użytkownik może wybrać, jakie działanie chce skonfigurować: przewijanie widżetów w stosie inteligentnym albo wybranie pierwszego dostępnego widżetu i odtworzenie lub zatrzymanie multimediów w trakcie aktywnej sesji albo przejście do następnej ścieżki.

System watchOS 10.1 jest dostępny od dziś dla Apple Watch Series 4 i nowszych modeli. Wymaga iPhone’a XS lub nowszego z systemem iOS 17. Na zegarkach Apple Watch Series 9 i Apple Watch Ultra 2 z systemem watchOS 10.1 gest dwukrotnego stuknięcia jest domyślne aktywny i nie trzeba go dodatkowo konfigurować. Można go wyłączyć w ustawieniach. Funkcja nie jest obsługiwana przez następujące aplikacje i rozwiązania: EKG, Tętno, Tlen we krwi, Tryb skupienia Sen, Walkie-Talkie, Mapy (gdy działa nawigacja), Uważność (w trakcie aktywnej sesji), funkcje SOS (Alarmowe SOS, Wykrywanie upadków, Wykrywanie wypadków) i Trening (w trakcie aktywnej sesji).