Okna generujące energię. Naukowcy prowadzą badania

Za innowacyjny produkt odpowiada zespół naukowców z ARC Center of Excellence in Exciton Science pod kierownictwem prof. Jacka Jasieniaka z Wydziału Inżynierii Materiałowej Uniwersytetu Monasha w Australii. Jak podkreśla serwis Interesting Engineering, rozwiązanie to sprawia, że ilość światła widzialnego przechodzącego przez ogniwa zwiększa ich potencjał do wykorzystania w szerokim zakresie.