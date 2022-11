Współczesne płyty główne, kompatybilne z procesorami nowej generacji, swoimi możliwościami znacząco prześcigają osiągi pozostałych elementów montowanych we współczesnych komputerach. Nie ma więc sensu przepłacać, gdy i tak przez najbliższe lata nie skorzystamy w pełni z możliwości, jakie daje nam konkretna rodzina płyt głównych. Na płytę główną z linii Socket 1700 warto postawić, gdy planujemy podpiąć mocniejszy procesor, choćby Intel Core i9. To jednak opcja dla tych, którzy jeszcze przez długie lata korzystać z tej samej płyty głównej, która "udźwignie" bardziej wymagające zadania, jakie prawdopodobnie postawią przed płytami gry przyszłości. To wszystko pozostaje też uzależnione od tego, co jeszcze chcemy umieścić wewnątrz obudowy komputera.