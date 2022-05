POCO F4 GT w dwóch wariantach wbudowanej pamięci wewnętrznej (tj. 128 GB i 256 GB) swoją pracę opiera na procesorze Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Jego 6,67 - calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu w 120 Hz jest niezwykle wydajny i komfortowy w użyciu, co ucieszy przede wszystkim fanów gier. Smartfon POCO F4 GT jest dostępny w trzech wersjach kolorystycznych Cyber Yellow, Knight Silver oraz Stealth Black. Obudowa smartfona została wykonana ze szkła oraz metalu i ma wymiar 162,5 × 76,7 × 8,5 mm, a cały telefon ważny zaledwie 210 gramów. Największą zaletą smartfona jest bateria o pojemności 4700 mAh, która ma funkcję turbo szybkiego ładowania 120W. POCO F4 GT premiera wyniosła na inny poziom także strefę fotograficzną. Jego potrójny aparat, składający się z aparatu 64 MP, 8MP, 2MP oraz kamerki selfie o rozdzielczości 20 MP, pozwala na zrobienie zdjęć bardzo dobrej jakości. Prócz wyżej wymienionych elementów smartfon posiada również:

POCO Buds Pro premiera odbyła się 26 kwietnia tego roku. Zdecydowanie są to jedne z najbardziej kolorowych słuchawek, jakie kiedykolwiek wiedzieliśmy. Ich czerwonozłote barwy oraz motyw koniczynki, z pewnością nie pozwolą na pomylenie ich z innym modelem. POCO Buds Pro podane są niezwykle przyjemnie dla oka przyszłego użytkownika. Oferowane są w zestawie, który zawiera etui ładujące, słuchawki, przewód ładujący oraz silikonowe nakładki w trzech rozmiarach, tak by każdy z nas mógł wybrać dla siebie te najodpowiedniejsze. Ponadto słuchawki posiadają unikatowy pokrowiec, który został zainspirowany plecakiem bohaterki Klee pochodzącej z gry Genshin Impact. Jakość słuchawek jest wysoka, szczególnie biorąc pod uwagę ich cenę, może być to naprawdę opłacalny zakup. Słuchawki oferują całkiem sporo, w tym: