Polska lokomotywa wodorowa PESA dopuszczona do eksploatacji

Lokomotywa wodorowa PESA SM42-6Dn powstała w wyniku modernizacji lokomotywy SM42. Jak czytamy na stronie PESA, jest to efekt pierwszego etapu programu wdrożenia technologii wodorowych w napędach pojazdów szynowych. Doświadczenie, które PESA pozyska przy jego realizacji, ma posłużyć podczas projektowania pojazdu pasażerskiego z napędem wodorowym.

- Cieszę się, że mogłem podpisać dopuszczenie do eksploatacji dla pierwszej wyprodukowanej w Polsce lokomotywy z napędem wodorowym. Ten przypadek był szczególny, bo zarówno europejskie jak i krajowe przepisy nie określają wymagań dla napędu wodorowego w pojeździe kolejowym. Dlatego dla UTK było to bardzo ciekawe doświadczenie. Mam nadzieję, że pojazdów kolejowych o napędzie wodorowym będzie przybywać, bo dzięki temu kolej staja się bardziej przyjazna dla środowiska - powiedział dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego cytowany w komunikacie PESA.

Lokomotywa SM42-6Dn to manewrowa czteroosiowa lokomotywa z silnikami trakcyjnymi o mocy 4x180 kW. Energię do jej zasilania wytwarzają dwa ogniwa wodorowe o mocy 85 kW. Lokomotywa wyposażona jest w system jazdy autonomicznej, który umożliwia maszyniście jednoosobowe sterowanie radiowe pojazdem w trakcie ustawiania składów. PESA SM42-6Dn wyposażona jest też w system rozpoznawania przeszkód.

"Poprzez baterię trakcyjną zasilają one cztery asynchroniczne silniki trakcyjne o mocy 4x180kW, co pozwala na rozwijanie prędkości do 90 km/h. Wodór pobierany jest ze zbiorników o łącznej pojemności 175 kg. Jedno tankowanie pozwala na dobową pracę manewrową lokomotywy" - czytamy w komunikacie PESA.