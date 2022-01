Polska z nową elektrownią? Pomysł porzucono 33 lata temu. Teraz coś się ruszyło

Elektrownia szczytowo-pompowa Młoty ma stanąć w powiecie bystrzyckim w województwie dolnośląskim. Projekt jej budowy powstał w latach 60. XX wieku. Same prace ruszyły w 1972 roku, ale w wyniku różnych problemów zostały one wstrzymane w roku 1981, by w roku 1989 projekt został całkowicie porzucony. Teraz, po 33 latach od zakończenia prac budowlanych, temat powraca.