Pomiary instalacji elektrycznej w domu. O tym musisz pamiętać

Pomiary, które wykonuje się w domach co pięć lat, to oględziny instalacji, pomiary rezystancji izolacji, badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz badanie ciągłości przewodów ochronnych. Specjalista firmy Sonel podzielił się cennymi uwagami na temat pomiaru rezystancji izolacji, który ze względu na pośpiech bywa przeprowadzany w niepoprawny sposób.

Pomiar rezystancji izolacji pozwala ocenić stan izolacji przewodów , a co za tym idzie, stwierdzić ewentualne zwarcie między przewodami lub między przewodem fazowym a obudową urządzenia, co bezpośrednio wpływa na zagrożenie pożarowe, a także ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

Przed przystąpieniem do pomiarów elektryk powinien dokonać dokładnych oględzin instalacji. Osoba przystępująca do pomiarów musi znać stan faktyczny instalacji - dobrą praktyką jest odnotowywanie wszelkich ingerencji, dokładania gniazd, punktów oświetleniowych lub przebudowywania samej instalacji i tworzenie choćby poglądowych schematów. Mogą one przydać się przy pomiarach. Znajomość stanu instalacji jest konieczna do poprawnego przeprowadzenia czynności pomiarowych.