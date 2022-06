Praca Frontend developera — kompetencje i zarobki

Frontend developerzy to specjaliści z branży IT, których wciąż brakuje na europejskim rynku. Ich zadaniem jest opracowanie interfejsu graficznego witryny internetowej lub aplikacji i połączenie go z jej stroną back-endową. W związku z tym osoba pracująca na tym stanowisku musi posiadać szereg umiejętności z wielu dziedzin IT. Jakie kompetencje wymagane są od Frontend Developera i na jakie zarobki można liczyć w tym zawodzie? Podpowiadamy.