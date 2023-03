Według raportu stworzonego przez No Fluff Jobs we współpracy z Ework Group najczęściej praca jako freelancer w IT wiąże się z samozatrudnieniem (prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej) i świadczeniem swoich usług na podstawie kontraktu B2B (business to business). Freelancerzy w IT powszechnie rozliczają się więc z klientami przy pomocy faktur.