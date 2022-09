Przenośnia stacja zasilania EcoFlow DELTA 2 – z nią brak prądu Ci nie grozi

Czy da się dziś funkcjonować bez prądu? To pytanie z gatunku retorycznych. Otoczeni urządzeniami, które ułatwiają nam wiele codziennych czynności, nie wyobrażamy sobie bez nich życia. A co, jeśli prądu zabraknie? Awarie, które całkowicie odcinają nas od źródła zasilania, mogą zdarzyć się zawsze. Co zrobić w takiej sytuacji? Z odsieczą nadciąga marka EcoFlow, wprowadzając na rynek innowacyjne urządzenie DELTA 2. Sprawdziliśmy: jak działa, jakie ma funkcje i kiedy może się przydać.

DELTA 2 – więcej niż powerbank

Na rynku znajdziemy stosunkowo wiele przenośnych źródeł energii. Począwszy od powerbanków, dzięki którym możemy naładować w kryzysowej sytuacji telefon czy laptop. Jednak w przypadku braku zasilania zwykłe powerbanki to za mało. Wówczas potrzebujemy czegoś mocniejszego. Rozwiązaniem, które jest wydajne i zaawansowane jest DELTA 2.

Ta przenośna stacja zasilania, czyli awaryjne źródło energii, sprawdzi się m.in. podczas przerw w dostawie prądu, w czasie imprez plenerowych czy na wakacjach na kempingu. Dzięki stacji jesteśmy w stanie zasilić wszystkie podstawowe sprzęty domowego użytku, takie jak np. blender, ekspres do kawy czy suszarka do włosów. Doskonale sprawdzi się także w przypadku sprzętów używanych podczas podróży i wczasów w plenerze (np. mini lodówce). Jej użyteczność docenią także majsterkowicze, ponieważ mogą ją wykorzystać do zasilania narzędzi wykorzystywanych w warsztatacie.

Jak wygląda DELTA 2?

DELTA 2 przypomina czarną, niewielką skrzynkę. Na przedniej części urządzenia znajdziemy ekran LCD, który wyświetla informacje o ładowaniu, statusie sieci Wi-Fi itd. Z przodu umieszczono także m.in.: porty wyjściowe USB-A i USB-C, główny przycisk zasilania oraz wskaźnik połączenia Bluetooth. Z tyłu umiejscowiono m.in.: port wejściowy ładowania słonecznego/samochodowego, port wyjściowy DC5521, przycisk zasilania AC i gniazdo samochodowe.

Stacja DELTA 2 jest lekka i poręczna. Jej wymiary to 400 x 211 x 281 mm. Waży 12 kg. Dzięki stosunkowo niewielkim gabarytom można ją łatwo przenosić z miejsca na miejsce czy transportować w samochodzie. DELTA 2 zasługuje na pochwałę za solidność wykonania. Producent zadbał o to, by była wytrzymała i odporna na uszkodzenia.

Dla miłośników caravaningu, którym niestraszne ulewne deszcze, przewidziano specjalny bonus. Do urządzenia można dokupić specjalną torbę wodoodporną, która pozwala na korzystanie ze stacji w deszczowe dni.

Większa moc i szybsze ładowanie

Moc wyjściowa urządzenia to aż 1800 W, co sprawia, że stacja jest w stanie zasilić 90% powszechnie stosowanych sprzętów domowych. Do stacji można podłączyć kilka urządzeń jednocześnie, bez obaw o przeciążenie, co zapewnia technologia X-Boost. System włącza się automatycznie, gdy całkowita moc wyjściowa przekroczy znamionową moc wyjściową, umożliwiając zasilanie sprzętów o dużej mocy – nawet do 2400 W.

Pojemność akumulatora robi wrażenie. 1024 Wh w zupełności wystarcza do zaspokojenia podstawowych potrzeb. Marka EcoFlow pomyślała też o bardziej wymagających użytkownikach. DELTA 2 oferuje możliwość dwukrotnego (do 2048 Wh) lub niemal trzykrotnego (do 3040 Wh) zwiększenia pojemności dzięki dodatkowym akumulatorom.

Stacja jest prosta i intuicyjna w obsłudze. Aby ją uruchomić, wystarczy nacisnąć główny przycisk zasilania. Wówczas na ekranie LCD pojawi się ikona wskaźnika poziomu naładowania. Jeśli nie wykonamy żadnego działania, po 5 minutach bez interakcji DELTA 2 przechodzi w stan uśpienia.

DELTA 2 vs DELTA 1

Obie stacje na pierwszy rzut oka wyglądają tak samo. Jednak różnice są ogromne. Najnowszy model DELTY jest lżejszy, mocniejszy i wydajniejszy. Można podwoić, a nawet potroić moc urządzenia. Ma także inny design przycisków, dzięki czemu są one lepiej widoczne nawet po zmroku. Tym, co bez wątpienia różni obie stacje jest szybkość ładowania. DELTA 1 potrzebowała ok. 60 minut, by naładować się do 80%. Do 100% - 96 minut. DELTA 2 już po 50 minutach osiąga 80% naładowania baterii, a po 80 minutach – 100%. Zawdzięcza to technologii X-Stream, która ładuje sprzęt nawet 7x szybciej niż inne tego typu urządzenia. A jak wiadomo – czas to pieniądz! Stację możemy także ładować za pomocą przenośnych paneli słonecznych. Dajemy duży plus za tę ekologiczną opcję.

Ulepszony akumulator o dłuższej żywotności pozwala na użytkowanie sprzętu przez ok. 10 lat (3000 cykli ładowania). Po tym czasie pojemność baterii będzie wynosiła do 80%.

Funkcje dodatkowe

Pracę DELTY 2 można kontrolować z poziomu aplikacji, dostępnej w sklepach Google Play i App Store na smartfonach. Pozwala ona sprawdzić dane zasilania, dostosować parametry lub ustawić prędkość ładowania w zależności od potrzeb.

DELTA 2 posiada istotną opcję awaryjnego zasilania EPS. Dzięki niej w razie awarii prądu stacja automatycznie rozpoczyna zasilanie podłączonych do niej urządzeń. To doskonałe rozwiązanie, kiedy zależy nam na ciągłej pracy wybranych sprzętów. Warto jednak pamiętać, że do stacji nie możemy podłączyć sprzętów, które wymagają funkcji UPS – tj. serwerów danych czy stacji roboczych.

DETLA 2 sprawdzi się wszędzie

DELTA 2 to urządzenie z kategorii must have dla osób ceniących komfort oraz lubiących praktyczne i intuicyjne rozwiązania. Jej funkcjonalność docenią nie tylko miłośnicy podróżowania i wypoczynku pod gołym niebem. DELTA 2 sprawdzi się pod namiotem, w przydomowym warsztacie, na pikniku w plenerze czy w ogrodowym kinie. Zakup takiego sprzętu powinni również rozważyć mieszkańcy bloków, którzy nie mają możliwości korzystania z agregatów. Niemniej także właściciele domów, którym bliska jest troska o środowisko, zamiast urządzenia z silnikiem spalinowym mogą teraz wybrać bardziej ekologiczne rozwiązanie. DELTA 2 podczas nieprzewidzianych – i jakże irytujących i niekomfortowych – awarii prądu to nieocenione wsparcie. Czy warto ją kupić? My już ją mamy.

Sprawdźcie więcej informacji: https://ecoflow.com.pl/ecoflow-delta-2/