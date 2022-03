Redmi Note 11 to najnowsza, a zarazem ciekawa budżetowe propozycja od Xiaomi. Ma on szereg zalet, które z pewnością zaciekawią szerokie grono użytkowników w Polsce jak i na całym świecie. Smartfon ten wyróżnia stosunkowa świetna cena do jakości. Ma nowoczesne parametry, które mogą zachęcić użytkowników do zakupu tego urządzenia. Czego możemy się więc spodziewać po Redmi Note 11? Jakie parametry techniczne ma to ciekawe urządzenie?