Flagowy telefon, flagowe możliwości

Seria smartfonów Galaxy S jednoznacznie kojarzy się z urządzeniem wyposażonym w najnowsze rozwiązania, samemu przy tym wyznaczając trendy zgodnie z którymi podążają inni producenci. Nie inaczej jest tym razem. Pierwsze na co rzuca się w oczy to świetne, kompaktowe wręcz, wymiary telefonu. W dobie smartfonów o powierzchni paletki pingpongowej, Samsung S22 stawia na poręczność i wygodę. Nie oznacza to rzecz jasna, że telefon jest zupełnie mały - ekran o przekątnej 6,1'' jest zupełnie wystarczający i bardzo czytelny. Skoro już mowa o wyświetlaczu - jak zwykle Samsung stanął na wysokości zadania. Technologia AMOLED 2X to absolutna czołówka, a w połączeniu z niemal bezramkową obudową, obraz prezentuje się naprawdę urzekająco. Co również jest warte uwagi - ekran jest naprawdę jasny, co z pewnością można docenić korzystając z telefonu przy słonecznej pogodzie.

Za szybkość działania odpowiada procesor 4 nm - Exynos 2200. Jest to najmocniejszy i najszybszy proces w historii marki. Wspierany przez 8 GB RAM sprawia, że urządzenie nie tylko działa sprawnie, ale zużywa stosunkowo mało energii. Jest to o tyle ważne, że dzięki temu spokojnie możemy oczekiwać, że telefon posłuży użytkownikowi przez kilka lat. Warto przy tym wspomnieć, że Samsung gwarantuje 4 lata wsparcia aktualizacjami aplikacji, a poprawki bezpieczeństwa mają być aktualizowane nawet przez 5 lat. Można to uznać za krok w kierunku zbliżenia się z marką Apple, która przecież od lat słynie z wieloletniego wspierania swoich produktów przeróżnymi aktualizacjami.

Domyślnie, smartfon ma zainstalowaną nakładkę ONE UI 4.1. Zapewnia ona wystarczająco dużo możliwości personalizacji. Interfejs jest tak zbudowany, że w połączeniu z rozmiarami telefonu, większość czynności można wykonać jedną ręką. Rzecz jasna, cały ekosystem ONE UI pozwala na bezproblemowe sparowanie telefonu z innymi gadżetami, takimi jak Galaxy Watch czy Galaxy Buds Pro.

Kolejna sprawa - aparat. Koreańczycy, jak zwykle z resztą, przyłożyli się do maksymalnej optymalizacji działania aparatu/aparatów. Do dyspozycji pozostają 3 obiektywy z tyłu oraz jeden z przodu. Obiektyw główny ma 50 Mpix, a do tego dochodzą obiektyw szerokokątny (12 Mpix) oraz teleobiektyw (10 Mpix) z potrójnym zoomem optycznym, oraz kamera selfie (10 Mpix). Aparat z tyłu wyposażono w usprawnioną technologię nona-binning, w ramach której, piksele są łączone co realnie poprawia jakość zdjęć, zwłaszcza tych, które wykonywane są nocą.

Pojemność baterii nowego flagowca Samsunga to 3700 mAh co jest wartością w zupełności wystarczającą do codziennego użytkowania telefonu.

Warto wspomnieć też o czymś co sprawia, że trzymane w ręku urządzenie sprawia, że mamy do czynienia z czymś więcej niż zwykłym smartfonem. Tym czymś jest oczywiście wygląd. O tym, że S22 to poręczne i kompaktowe urządzenie już było wspominane. Tył telefonu jest pokryty materiałem przypominającym matową powłokę, co w połączeniu z pozbawionym ramek ekranem sprawia, że całość jest niezwykle zgrabna i bardzo elegancka. Co równie ważne - Koreańczycy zabezpieczyli swoje cacko specjalnym szkłem Gorilla Glass Victus+, które chroni przed upadkami oraz rysami.

Samsung Galaxy S22 - specyfikacja:

Wymiary: 146,00 x 70,60 x 7,60 mm

Waga: 168 g

Wodoszczelność: IP68

Wyświetlacz: AMOLED 2X, odświeżanie 120Hz

Rozdzielczość: 2340x1080

Przekątna ekranu: 6,10"

Pojemność baterii: 3700 mAh

Wbudowana pamięć: 128/256 GB

System operacyjny: Android 12

Interfejs: One UI 4.1

Proces: Samsung Exynos 2200, 8 rdzeniowy

Dane techniczne aparatu:

Aparat Główny: 50 Mpix

Aparat Szerokokątny: 12 Mpix

Aparat Teleobiektyw: 10 Mpix

Przedni Aparat: 10 Mpix

Gdzie kupić?

Telefon jest już dostępny na rynku. W związku z tym, w internecie można znaleźć szereg ofert u różnych sprzedawców. W tym celu najlepiej prześledzić ogłoszenia zawarte na portalu ceneo.pl. Tam również można znaleźć promocje w ramach których telefon możemy kupić korzystniej przedpremierowo. Jest to o tyle wygodne, że oprócz łatwego dostępu do pełnego spektrum cenowego, nawet nie wychodząc z domu. Oprócz tego, szybko możemy tam znaleźć mnóstwo opinii na temat interesującego nas urządzenia, które z pewnością ułatwią nam decyzję dotyczącą zakupu.