Samsung stawia na Freestyle, projektor, który zabierzesz do lasu

Eksperci z Samsunga twierdzą, że Freestyle powstał z myślą o pokoleniu Z i Milenialsach. To oni mają z przenośnego projektora korzystać najchętniej.

– The Freestyle to jedyny w swoim rodzaju projektor zapewniający niezrównaną elastyczność, która wychodzi naprzeciw zmieniającym się stylom życia użytkowników. Pozbawiony ograniczeń, jakie tradycyjnie narzucała zarówno przestrzeń, jak i rozmiar projektora, The Freestyle to przyjemne, wszechstronne urządzenie, z którego można korzystać w wybrany przez siebie sposób – tłumaczył Simon Sung z Samsunga podczas oficjalnej prezentacji urządzenia na targach CES 2022, odbywających się w Las Vegas.

Freestyle waży 830 gramów, ma zapewnić "doskonałe wrażenia z oglądania filmów i wideoklipów na ekranie o rozmiarach do 100 cali". Na tym nie koniec. Urządzenie łączy w sobie cechy projektora, inteligentnego głośnika i rozwiązania zapewniającego nastrojowe oświetlenie.

Obraz ma się w pełni dostosować do dowolnej powierzchni i namiot, o którym wspomniałem we wstępie, nie jest tu żadną przesadą. Tak przynajmniej twierdzą producenci. Freestyle został również wyposażony w stojak, umożliwiający obrót do 180 stopni.









[ 1 / 5 ] Samsung Freestyle

Przenośny projektor wykorzystuje funkcje automatycznej korekcji Keystone (korekcja trapezu) i poziomowania. To ma pozwolić na dostosowaniu ekranu do wybranej powierzchni bez udziału użytkownika. Dodajmy do tego funkcję automatycznego ustawiania ostrości, podwójny pasywny radiator, który ma generować "czysty, głęboki bas bez zniekształceń", równomierne rozprowadzanie dźwięku w 360 stopniach i wiele wskazuje na to, że mamy imprezowy hit.

Freestyle da się podłączyć do przenośnych akumulatorów, można go również zasilać powerbankiem, a jeśli ktoś ma potrzebę, istnieje również opcja wykorzystania "standardowego gniazdka oświetleniowego E2 bez potrzeby korzystania z dodatkowego okablowania".

"Na pokładzie" projektora nie mogło zabraknąć samsungowego Smart TV, a więc dostępu do Netfliksa, HBO Go czy Spotify, wszystko ma być kompatybilne ze smartfonami z systemami Android oraz iOS.