Każdy pragnie, by jego zęby były nie tylko zdrowe, ale także proste i białe. Jednym ze sposobów na pozbycie się wad zgryzu jest założenie stałego aparatu ortodontycznego. Choć w dzisiejszych czasach takie aparaty mogą być niemal niewidoczne, nadal jednym z największych wyzwań dla użytkowników jest utrzymanie odpowiedniej higieny jamy ustnej. Jak sobie z tym poradzić? Jaką szczoteczkę wybrać do aparatu ortodontycznego?

Aparat ortodontyczny - dla kogo, ile kosztuje?

Dziedziną stomatologii, która zajmuje się leczeniem różnego rodzaju wad zgryzu jest ortodoncja. Nazwa ta pochodzi ze starogreckiego słowa "orthos" oznaczającego "prosty" oraz "odous", czyli "ząb". Czy to przypadek? W żadnym razie. Już starożytny lekarz Hipokrates opisywał problemy z regularnością ustawienia zębów. Zanim jednak doszliśmy do obecnego poziomu nauki ludzkość przebyła długą, krętą i wyboistą drogę.

Początkowo usuwano nieprawidłowo ustawione zęby. Wraz z rozwojem nauki zaczęto stosować pierwsze eksperymentalne konstrukcje pod postacią metalowych haczyków i pierścieni, aż w końcu, w XX wieku pojawiły się pierwsze śruby ortodontyczne oraz aparaty przypominające współcześnie stosowane schematy.

Paradoksalnie najwięcej zmieniło się na przestrzeni ostatnich dekad. Warto zauważyć, że nie tylko w samym wyglądzie aparatów ortodontycznych, ale również w kontekście określonego stylu życia związanego z ich użytkowaniem. Dawniej kojarzyły się głównie z wiekiem nastoletnim lub dziecięcym, natomiast dziś coraz więcej w pełni dorosłych wybiera ten sposób zlikwidowania problemów związanych z zębami.

· Aparat ruchomy

Zalecany głównie dzieciom od czwartego do dwunastego roku życia, podczas gdy zachodzi proces wymiany zębów mlecznych na zęby stałe. Warto jednak zaznaczyć, że istnieją także nowoczesne, wyjmowane konstrukcje, które użytkowane są przez osoby dorosłe. Ortodonta określa, czy system ma obejmować wyłącznie dolną lub górną szczękę, czy też obie. W tym ostatnim przypadku mamy do czynienia z urządzeniem dwuczęściowym. Aparat ruchomy stosowany jest, między innymi, przy nieznacznych wadach zgryzu.

Główna część wykonana jest najczęściej z akrylu. W budowie znajdziemy również stalowy, sprężysty łuk oraz takie elementy jak śruby czy sprężyny ze stali nierdzewnej. Do aparatu czasem dołączony jest kluczyk, którym samodzielnie możemy zmieniać parametry konstrukcji, w zależności od postępującej korekcji wady. Każdy z użytych materiałów posiada atest i konkretne właściwości. Aparat zawsze przygotowany jest ściśle do danego zgryzu. W tym celu wykonuje się specjalny odlew zębów pacjenta na podstawie tzw. "wycisku".

Aparat ruchomy dla dzieci poniżej 12. roku życia może być refundowany przez NFZ. Jeśli jednak z jakiegoś powodu zdecydujemy się na prywatną praktykę, należy wziąć pod uwagę koszty przygotowawcze, między innymi: leczenia stomatologicznego przygotowującego dziecko do noszenia aparatu. Prywatnie koszt jednoszczękowego aparatu ruchomego waha się od około 400 do 850 zł, zaś dwuszczękowego od około 1100 do 1300 zł.

Warto również wziąć pod uwagę koszty dodatkowe. Regularne wizyty kontrolne to wydatek rzędu około 100-200 złotych (8-10 razy w roku). Średni koszt ewentualnej naprawy to 200 do 350 zł.

· Aparat stały

Stały aparat ortodontyczny najczęściej dedykowany jest młodzieży i osobom dorosłym dlatego, że stosuje się go między innymi w przypadku korygowania wad zgryzu zębów stałych. Zalecany jest jednak również dzieciom, w przypadku poważniejszych wad, których aparat ruchomy nie dałby rady skorygować. W zależności od skali potrzebnych zmian, średni okres na jaki zakłada się aparat stały to około 18-24 miesiące.

Zbudowany jest z pierścieni lub rurek mocowanych do zębów za pomocą specjalnego kleju, zamków oraz drutu przytwierdzonego do pierścieni za pomocą gumek- ligatur. Wyróżniamy między innymi takie rodzaje aparatu stałego jak: stały metalowy, przezroczysty aparat stały, aparat stały samoligaturujący, aparat lingwalny.

Warto zaznaczyć, że aparat stały nie jest refundowany przez NFZ. Jego ceny różnią się w zależności od rodzaju materiałów oraz konstrukcji. Za aparat metalowy zapłacimy od ok. 2800 zł do 3600 zł (cena jednego łuku to połowa kwoty). Cena aparatu porcelanowego to od ok. 4 600 do 5 100 zł, kryształowego od ok. 5 100 zł do ok. 5 800 zł. Koszt aparatów bezligaturowych: metalowy ok. 5 600 zł, kryształowy ok. 6600-7600 zł. Aparat lingwalny prosty to wydatek rzędu 10 100-12 100 zł, natomiast indywidualny to ok. 15 100-16 100 zł.

Oczywiście w całkowite koszty związane z noszeniem aparatu stałego, należy wliczyć koszty przygotowania, czyli często także leczenia oraz koszty związane z konserwacją urządzenia i wizytami kontrolnymi.

Higiena jamy ustnej z aparatem - dlaczego to takie ważne?

O ile higiena jamy ustnej to podstawa zdrowego funkcjonowania organizmu, o tyle jej waga rośnie jeszcze bardziej, gdy stajemy się użytkownikami stałego aparatu ortodontycznego. Dlaczego tak się dzieje? Po pierwsze dlatego, że (nie ukrywajmy) jest trudniej. Do pewnych części jamy ustnej mamy ograniczony dostęp. Po drugie dlatego, że zwiększa się niebezpieczeństwo namnażania bakterii. W zajętej przez aparat jamie ustnej, o wiele łatwiej zalegają resztki pokarmowe, co staje się idealnym polem dla multiplikowania się drobnoustrojów tworzących płytkę nazębną, z której później powstaje kamień.

Dlatego zalecane jest częstsze czyszczenie niż standardowe "dwa razy dziennie po dwie minuty". Ortodonci rekomendują szczotkowanie możliwie po każdym jedzeniu, a już na pewno po bardziej obfitym lub problematycznym posiłku. Bardzo istotne jest dobranie odpowiednich narzędzi do czyszczenia jamy ustnej.

Podstawą będą:

· dobrze dobrana szczoteczka do zębów

Wiele lat panował mit, że gdy używamy aparatu, to szczoteczka manualna będzie najlepsza, bo teoretycznie mamy nad nią pełną kontrolę, a dodatkowo jest na tyle delikatna, że nie zrobimy sobie nią krzywdy. Dziś większość stomatologów rekomenduje szczoteczki elektryczne. Warto jednak zaznaczyć, że nie mogą to być jakiekolwiek urządzenia, a tylko takie, które dysponują odpowiednimi trybami oraz końcówkami przeznaczonymi właśnie dla użytkowników aparatów ortodontycznych. Fakty są takie, że szczoteczką manualną nie jesteśmy w stanie wygenerować takiej ilości ruchów, jak szczoteczką elektryczną. A jeśli owe ruchy są odpowiednio zbalansowane i delikatne, możemy mieć pewność, że nic innego tak dobrze nie zadba o nasze zęby, jak odpowiedni model szczoteczki elektrycznej.

· irygator

O ile nić dentystyczna jest zwykle jednym z podstawowych narzędzi do dbania o higienę jamy ustnej, o tyle niekoniecznie da się ją zawsze używać w parze z aparatem zamontowanym na stałe. Dlatego, jako dodatkowe (lub zastępcze) wsparcie, wskazany jest irygator. To urządzenie wygodne i skuteczne zarazem. Potrafi ono wygenerować wąski strumień wody pod sporym ciśnieniem i dzięki temu wypłukiwać problematyczne areały, do których trudniej jest dostać się nam szczoteczką.

· pasta

Taka, jaką lubimy i taka jaka naprawdę działa. Dlaczego? Dlatego, że widząc konkretne efekty, chętniej będziemy po nią sięgać. Nosząc aparat ortodontyczny warto więc zwrócić uwagę na pasty, które zawierają w swoim składzie substancje o działaniu bakteriobójczym i wspierającym remineralizację szkliwa np. fluorek cyny.

· płyn do płukania

Z nim powinniśmy się zaprzyjaźnić, niezależnie od tego, czy nosimy aparat, czy nie. Ale jeśli nosimy aparat, to już na pewno rekomendowane jest, by znalazł się w naszej łazience oraz zestawie przenośnym i wszedł do stałego użycia.

Najlepsza szczoteczka do aparatu ortodontycznego - magnetyczna

Najlepszy wybór, jeśli chodzi o szczoteczkę idealną dla użytkowników aparatów ortodontycznych to szczoteczka magnetyczna Oral-B iO. Jej charakter opiera się o dwa zasadnicze wektory. Jednym z nich jest wieloletnie doświadczenie marki Oral-B, w specjalizowaniu się wyłącznie na polu produktów do higieny jamy ustnej. Drugi to całkowicie innowacyjna technologia, która działa lepiej niż cokolwiek wcześniej. A wszystko to dostępne jest w relatywnie korzystnych cenach. Kwota jaką trzeba wydać na najwyższy model szczoteczki magnetycznej stanowi wartość zbliżoną do tej, którą trzeba poświęcić na najlepszy wariant szczoteczki sonicznej.

Tymczasem obu tych urządzeń nie da się ze sobą porównać. Badania kliniczne potwierdzają, że szczoteczka Oral-B iO w porównaniu do szczoteczki sonicznej Philips Sonicare DiamondClean SMART4 usuwa zdecydowanie więcej płytki bakteryjnej, także z trudnodostępnych miejsc (Goyal CR, et al., Am J Dent 2021;34:54-60").

Z kolei w porównaniu do szczoteczki manualnej Oral-B iO 9 usuwa do 100% więcej płytki bakteryjnej, a zęby są zauważalnie bielsze już od pierwszego dnia używania szczoteczki dzięki usunięciu przebarwień powierzchniowych.

Co sprawia, że szczoteczka magnetyczna Oral-B iO to najlepszy wybór do aparatu ortodontycznego?

· główka

Okrągła, sprytna, szybka, ale delikatna. Dociera wszędzie, łatwo się wpasowuje. Jest niezwykle elastyczna i dokładna.

· ruchy główki

Efekt działania okrągłej główki jest głęboki oraz precyzyjny. Pod względem mechanicznym mamy tu do czynienia z rotacją, oscylacją i mikrowibracjami.

· rodzaje główek

Do wyboru mamy dwie podstawowe końcówki. Jedna z nich to Ultimate (do codziennego użytku), a druga Gentle Care (do delikatnego mycia). Dla użytkowników aparatów, przynajmniej na początek, rekomendowana jest opcja numer dwa. Pamiętajmy jednak, że moc i intensywność zawsze możemy elastycznie regulować, gdyż do wyboru mamy szeroki wachlarz trybów.

· tryby

Oral-B iO9 posiada szeroki wachlarz trybów: codzienny, wybielający, intensywny, delikatny, bardzo delikatny, do pielęgnacji dziąseł, do pielęgnacji języka. Delikatny i bardzo delikatny mogą się szczególnie przydać na początku i po każdej wizycie u ortodonty, który będzie regulować aparat. Wówczas możemy odczuwać dyskomfort i lekki ból, więc przyda się łagodne traktowanie.

· wyświetlacz OLED

Niesamowita funkcja, dzięki której możemy (bez udziału smartfona) śledzić to jak nam poszło mycie zębów. Do tego dowiemy się o upływającym czasie. Wyświetlacz zakomunikuje nam również wybrany tryb oraz wiele innych informacji.

· aplikacja

Dla wnikliwych opracowano specjalny program działający jako aplikacja na smartfona. Dzięki niemu możemy dokładnie śledzić przebieg mycia zębów, dokładnie widząc ich wizualizacje na ekranie telefonu.

· inteligentny czujnik nacisku

Pierwszy na świecie czujnik działający w dwie strony. Poinstruuje nas nie tylko wówczas, gdy przesadzimy z mocą, ale również wówczas, gdy będziemy zbyt delikatni. Rzecz idealna dla użytkowników aparatów.

· delikatna dla dziąseł

Badania wykazały, że urządzenie zmniejsza o 50% krwawienie dziąseł.

· technika mycia

W przeciwieństwie do szczoteczek manualnych i szczoteczek sonicznych nie musimy wykonywać żadnych dodatkowych ruchów. Szczoteczka (w pewnym sensie) myje zęby za nas, co jest sporym ułatwieniem, szczególnie, że higiena jamy ustnej z aparatem ortodontycznym sama w sobie jest o wiele trudniejsza.

· timer

Działa na poziomie wibrowania, ale również wyświetla czas na ekraniku OLED.

· ładowanie

Ładowarka magnetyczna napełnia akumulator w trzy godziny, a ten później pracuje nawet przez dwa tygodnie! Na wyświetlaczu OLED widzimy stan naładowania.

· etui podróżne z możliwością ładowania

Wygodne etui z funkcją ładowania sprawia, że nie tylko można zabrać szczoteczkę ze sobą na wyjazd, ale również bezpiecznie transportować ją na co dzień np. do pracy, gdzie zawsze możemy ją podładować.

O czym jeszcze warto pamiętać, mając aparat ortodontyczny?

Musimy pamiętać o regularnych wizytach u ortodonty. Będzie on w stanie szybko ocenić, czy wszystko przebiega zgodnie z planem, a także wdrożyć plan ratunkowy, jeśli pojawią się jakiekolwiek nieprawidłowości. Każda awaria urządzenia musi być natychmiast zgłoszona. Ze swojej strony i na co dzień powinniśmy unikać podjadania między posiłkami, jeśli nie mamy możliwości umycia zębów. W przypadku korzystania z aparatu przezroczystego wskazana jest biała dieta. Ogólnie wskazane jest unikanie produktów barwiących, ale również twardych, gdyż te mogą naruszyć konstrukcję urządzenia. Dla własnego komfortu powinniśmy stronić od produktów lepkich i problematycznych ze względu na konsystencję.