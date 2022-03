Od wielu lat telewizor to nie tylko sprzęt do oglądania filmów, ale również zaawansowane urządzenie do gier wideo i szeroko pojętej rozrywki. Jeżeli stoisz przed wyborem sprzętu, na którym będziesz grał, to koniecznie zapoznaj się z naszym artykułem. Podpowiadamy, jak wybrać tani telewizor, który zaspokoi wszystkie potrzeby gracza.

Telewizory dla graczy – charakterystyka i parametry

Dobry telewizor (zarówno do grania, jak i do oglądania filmów czy korzystania z serwisów streamingowych) powinien zapewniać doskonałą jakość dźwięku i obrazu. Jednakże telewizor do gier powinien wyróżniać się takimi cechami, jak: niski input lag, automatyczny tryb gry, a także większa niż standardowa częstotliwość odświeżania. Najlepszy telewizor do gier powinien umożliwiać płynną rozrywkę, bez "zacinania" się obrazu. Wyświetlacz (rekomendowane są telewizor LED, OLED czy QLED: https://www.euro.com.pl/telewizory-led-lcd-plazmowe,dla-graczy!1.bhtml) musi mieć odpowiednią ostrość, doskonałą czerń i głębię obrazu.

Co oznacza że telewizor jest dla graczy?

Producenci telewizorów oferują dziś niezwykle uniwersalne urządzenia, które odpowiadają na potrzeby całej rodziny. Najlepszym wyborem będzie z pewnością Smart tv, co stanowi zresztą swego rodzaju standard w dzisiejszych czasach. Jak już wspominaliśmy – najlepsze telewizory cechują się niskim input lagiem, umożliwiając przeprowadzanie rozgrywek na konsoli nowej generacji. Telewizor do grania powinien posiadać szereg przydatnych funkcji, takich jak automatyczny tryb gry (po wykryciu sygnału z konsoli telewizor samoczynnie się przełącza), celownik na środku ekranu, licznik klatek na sekundę czy wskaźnik wartości input lag.

Czym jest input lag i dlaczego jest tak ważny?

Warto rozwinąć temat input laga, który jest wymieniany jako jeden z najważniejszych parametrów, jeśli chodzi o wybór najlepszego telewizora do gier. Termin ten można przetłumaczyć jako: "opóźnienie wejścia". Ogólnie rzecz biorąc – jest to czas, jaki mija od rozpoczęcia danej akcji do zobaczenia jej na ekranie. Nic więc dziwnego, że ten parametr jest aż tak istotny. Rozgrywki w grach wideo bywają naprawdę dynamiczne, a tak zwane lagowanie się potrafi skutecznie utrudniać grę.

Podsumowując; telewizor dla graczy wyposażony jest dodatkowo w funkcje, które bywają przydatne podczas toczących się na ekranie rozgrywek. Input lag powinien być jak najmniejszy. Oznacza się go za pomocą liczb, a mianowicie:

0-9 – świetnie

10-20 – bardzo dobrze

21-41 – dobrze

42-62 – może być

powyżej 62 – źle

W praktyce płynną i komfortową rozrywkę podczas gier zapewnia input lag, który wynosi około 10. Takimi wartościami dysponują telewizory z najwyższej półki.

Jak wybrać dobry telewizor do gier?

By wybrać telewizor do gier, warto przeglądać ranking TV i szukać opinii innych graczy. Telewizory QLED, OLED, Dolby Vision, Full HD – wszystkie są przeznaczone do spełniania różnych zadań. Do gier rekomendowane są wyświetlacze plazmowe, które zapewniają odpowiednią ostrość obrazu. Jak już wspomnieliśmy – należy zwrócić uwagę również na kwestię częstotliwości odświeżania.

Wydawałoby się, że telewizor OLED czy QLED, który jest wyposażony w wiele przydatnych funkcji, zapewnia głębię i ostrość obrazu, jak również doskonały dźwięk, musi być bardzo drogi. Owszem, telewizor z najwyższej półki cenowej musi mieć niski input lag, jak i wiele dodatkowych funkcji. Niemniej warto porównywać ze sobą poszczególne modele i ich parametry. Na rynku dostępnych jest wiele korzystnych cenowo telewizorów, które z powodzeniem posłużą do rozgrywek na konsoli.

Jaki telewizor wybrać do konsoli Xbox czy PlayStation?

Tak naprawdę każdą z tych konsoli można podłączyć do dowolnego telewizora, który ma wejście HDMI. Nie ma jakiegoś szczególnego rozróżnienia, na którego podstawie konkretne telewizory miałyby pasować do Xboxa, a inne do PlayStation. Jeśli chcesz mieć telewizor odpowiedni do gier – kieruj się po prostu najważniejszymi parametrami, które omówiliśmy w poprzednich akapitach.

Poza tymi parametrami i funkcjami, warto również zwrócić uwagę na ultra szeroki widok. Z kolei 12-bitowe przetwarzanie obrazu pozwala dostrzec najdrobniejsze szczegóły nawet na czarnym tle. Dobry wyświetlacz zapewnia też nieskończony kontrast i brak zniekształceń. Tocząca się na ekranie akcja gry sprawia zatem niezwykle realistyczne wrażenie, co potęgują wysokiej jakości dźwięki, podążające za obiektami. Z kolei wysoka częstotliwość odświeżania to taka na poziomie od 100 do 120Hz. Jeśli wybierzesz telewizor, kierując się tymi wskazówkami, to z pewnością będziesz zadowolony z jakości rozgrywek. Konsolę – czy to Xbox, czy Playstation – bez problemu podłączysz do każdego telewizora.

Jak zatem widać – na rynku jest szeroki wybór nowoczesnych i wyposażonych w przydatne funkcje telewizorów do gier. Podczas dokonywania wyboru pamiętaj o kilku kluczowych kwestiach i znaczących parametrach, wśród których należy wymienić: niską wartość input lag, wysoki kontrast, wysoką częstotliwość odświeżania, upłynniający grę automatyczny tryb itp. Telewizor dla gracza jest urządzeniem uniwersalnym i wykonanym z dbałością o istotne szczegóły, a zatem posłuży całej rodzinie przez co najmniej kilka lat.