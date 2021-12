Zwrot inwestycji oraz stałe zyski

Panele słoneczne są doskonałym rozwiązaniem szczególnie teraz, gdy mamy do czynienia z niskim oprocentowaniem rachunków oszczędnościowych oraz ryzykowną giełdą inwestycyjną. Oferują nam one bowiem stałe oszczędności. Średni koszt instalacji fotowoltaicznej w naszym kraju zwraca się po około 7 latach. Patrząc w przyszłość - jest to niezwykle dobra inwestycja, która zapewni nam niskie rachunki za prąd. Co więcej, w połączeniu z pompą ciepła lub matami grzewczymi, nasze rachunki mogą spaść do zera!

Niewyczerpalne i godne zaufania źródło energii - ekologia

Słońce jest jedynym pewnym źródłem energii na świecie - w naszej perspektywie czasu jest bowiem wieczne. Panele słoneczne opierają się na jego działaniu, wytwarzając wyłącznie czystą energię, która nie wpływa na zanieczyszczenia oraz nie produkuje szkodliwych do atmosfery substancji. Właśnie dlatego przyczyniamy się do radykalnej poprawy stanu naszego środowiska, a także zmniejszenie emisji dwutlenku węgla oraz zminimalizowanie ryzyka, jakie niesie za sobą globalne ocieplenie.

Zyski - magazynowanie oraz sprzedaż energii

Wraz z początkiem roku 2016 nastała możliwość magazynowania prądu, którego nie zużyjemy w sieci energetycznej. Zjawisko zachodzi wtedy, gdy zużywamy mniej energii, niż produkujemy. Wówczas jej nadmiar trafia do sieci, a 80% z oddanej energii automatycznie pobieramy z powrotem, kiedy wydajność naszej mini elektrowni staje się gorsza, np. podczas zimy.

Łatwa konserwacja oraz trwałość

Konserwacja paneli fotowoltaicznych praktycznie nie istnieje. Panele nie posiadają bowiem praktycznie żadnych ruchomych części, które są bardziej zagrożone uszkodzeniami niż części statyczne. Co się z tym wiąże - podczas ich konserwowania nie musimy niczego oliwić ani wymieniać za pomocą części zamiennych. Wpływa to zatem także na niskie koszty paneli.

Wysoka żywotność instalacji

Instalacja fotowoltaiczna jest niezwykle trwała i może pracować przez dziesiątki lat. Na polskim rynku standardem jest jednak udzielania 12-letniej gwarancji na produkt, a także 25-letniej na określone zyski. Panele są także wytrzymałe mechanicznie - nie szkodzą im promienie UV, burza, wiatr czy zalegający śnieg.

Szybka instalacja

Montaż całego rozwiązania jest bardzo szybki i nieskomplikowany. Montaż przeciętnej instalacji, która znajduje się w domku jednorodzinnym (moc 4kWp) trwa do 2 dni.