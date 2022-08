Wyruszasz na szlak? Sprawdź, w jaki sprzęt elektroniczny warto się wyposażyć

Na każdym szlaku, nawet latem, można natknąć się na miejsca, do których nie dochodzi światło słoneczne. Nie zawsze uda się także wrócić z wyprawy, dotrzeć do celu czy zaplanowanego przystanku w przewidzianym czasie. Przemieszczanie się górach po ciemku lub przy mocno ograniczonej widoczności może być bardzo niebezpieczne. Grozi zagubieniem, spadkiem z dużej wysokości lub kontuzją, która skutecznie zepsuje całą wyprawę. Dlatego każdy odpowiedzialny podróżnik musi zawsze mieć przy sobie profesjonalną latarkę turystyczną. Wysokiej klasy sprzęt od takich marek jak Ledlenser czy Goal Zero to funkcjonalne urządzenia gwarantujące zwiększoną moc światła (nawet 2000 lumenów) i zasięg do 330 metrów. Innowacyjne technologie stosowane w nowoczesnych modelach zapewniają ochronę przed działaniem wody czy kurzu, dlatego można ich swobodnie używać nawet w mniej sprzyjających warunkach. Wbudowany akumulator umożliwia szybkie naładowanie latarki turystycznej za pomocą portu USB czy gniazda elektrycznego.