Premiera Xiaomi Buds 3T Pro to jedno z najważniejszych wydarzeń tego roku dla miłośników sprzętu tej chińskiej marki. Xiaomi Buds 3T Pro w porównaniu do Xiaomi Buds 3, przedstawiane są przez producenta jako te mocniejsze. Słuchawki przepełnione są innowacyjnymi rozwiązaniami, w tym w 10-milimetrowym przetwornikiem dynamicznym, który posiada powłokę DLC oraz podwójny magnes. Ponadto słuchawki wyposażone są w obsługę kodeka audio LHDC 4.0. Sprzęt audio daje niesamowite odczucia słuchowe. Zastosowanie wysokiej rozdzielczości dźwięku, tj. 24 bit/96 kHz, wynosi je na podium wśród innych modeli konkurencji. Pośród wielu pozycji funkcjonalnych słuchawek, nie zabrakło również ANX do 40 dB. Użytkownicy sprzętu mają również możliwość wyboru trybu adaptacyjnego oraz trybu przeźroczystości. Dzięki temu słuchawki samoistnie dopasują efekty ANC do poziomu hałasu występującego wokół nabywcy. Dodatkowo dzięki funkcji Dimensional audio, słuchawki tworzą 360-stopniową przestrzeń dźwiękową. W skutek niej każdy z użytkowników może poczuć się, jakby był w kinie bądź na koncercie. Słuchawki śledzą również ruch głowy, co pozwala na idealne dopasowanie i spotęgowanie doznań dźwiękowych.