Z popcornem lub mikrofonem. Jak stworzyć domowe kino i karaoke?

Nasze prywatne kino i karaoke nie mogą obyć się bez wysokiej klasy telewizora oraz dobrego nagłośnienia. W zależności od potrzeb przydadzą się kolumny określonych rozmiarów. Warto pomyśleć o szafce RTV i zawiesić telewizor na ścianie albo połączyć jedno z drugim. Telewizor powinien znajdować się w takim miejscu, by nie odbijać światła, a każdy z domowników miał swobodny dostęp do obrazu. Najlepiej ustawić sprzęt na wprost kanapy, zachowując ok. 1 m odległości. Głośniki można zamontować w podwieszanym suficie, ale niektórzy wykorzystują też specjalne przystawki. Co konkretnie warto mieć w domu?