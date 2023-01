Zegarek z funkcją dzwonienia. Poznaj możliwości Apple Watch 8

Funkcje Apple Watcha 8. generacji są naprawdę imponujące. Urządzenie to posiada monitorowanie temperatury nadgarstka, który jest przeznaczony głównie do śledzenia cyklu menstruacyjnego i szacowania daty owulacji. Za dokładność pomiarów odpowiadają dwa czujniki – jeden umieszczony na spodzie zegarka oraz drugi znajdujący się pod wyświetlaczem. Ten model posiada również funkcję wykrywania wypadków oraz wezwania służb ratunkowych. Tryb niskiego zużycia energii może wydłużyć pracę na baterii nawet do 60 godz. Fajną nowością jest także niezwykle przydatna opcja kontrolowania i monitorowania przyjmowanych leków.