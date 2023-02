25 kilometrów w szklanej kapsule. Pomysł na powietrzną turystykę

Lot w kosmos to jedno z dziecięcych marzeń, z którym musieliśmy się pożegnać w dorosłym życiu - okazało się, że nie jest łatwo dostać się na pokład rakiety i wyruszyć w górę. Nie oznacza to jednak, że nigdy nie będziemy mogli zobaczyć na własne oczy, jak wygląda krzywizna Ziemi. Pomysł na to, jak umożliwić to szerszej grupie ludzi, ma Keisuke Iwaya, dyrektor generalny firmy Iwaya Giken.