Ten nowy gadżet Sony to jednocześnie pilot i przenośny głośnik

Piloty do telewizorów już od kilku lat nie służą jedynie do wybierania kanałów (a wiele osób i tak już nie ogląda linearnej telewizji). Potrafią współpracować z asystentami głosowymi (jak np. Asystentem Google w telewizorach LG) albo przy okazji kontrolować inne podłączone do naszego odbiornika urządzenia. Niektóre z nich (np. marki Crestron) posiadają nawet własne wyświetlacze i pozwalają na sterowania urządzeniami połączonego domu. Tymczasem Sony opracowało pilota, który zarazem służy za... przenośny głośnik.