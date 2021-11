Jeansy Samsung. Spodnie przystosowane do jednego telefonu kosztują krocie

Po co komuś jeansy Samsung? Odpowiedź jest prosta i widać ją na pierwszy rzut oka. Chodzi o specjalną kieszeń, która posłuży do przechowania Samsunga Galaxy Z Flip3. W odróżnieniu od typowych kieszeni, które umieszcza się w jeansach, ta jest idealnie dopasowana do rozmiaru składanego smartfona Samsunga.

Liczba klientów, którzy zdecydowali się na zakup telefonu Samsung Galaxy Z Flip3, nie jest oszałamiająca. To specyficzny, drogi sprzęt, który może wyznaczać kierunek rozwoju smartfonów, ale daleko mu do stanowienia o współczesnych standardach. Liczba osób, które kupią specjalne spodnie z nim współgrające, będzie z pewnością jeszcze mniejsza.



Z Flip Pocket Denim, bo tak nazywają się specjalne spodnie Samsunga, nie będą towarem ogólnodostępnym. Na rynek trafi raptem 450 par. Sprzedawane będą w cenie 1499 dolarów, czyli około 6000 złotych. W cenie spodni otrzymamy jednak także pewien gadżet. Mianowicie będzie to Samsung Galaxy z Flip 3. Sam Smartfon kosztuje około 1000 dolarów, więc spodnie i tak nie należą do najtańszych.

Źródło: Gadżetomania