Sposób na planowane postarzanie. Stary Kindle może dostać drugie życie w Inkplate 6

Lepiej, żeby niedziałające lub zapomniane przez właścicieli Kindle nie skończyły jako zwykła sterta śmieci. Chorwaci chcąc być ekologiczni i myśląc o niższych kosztach pozyskiwania ekranów, wdrażają ponowne użycie e-papierowych ekranów z czytników Amazon Kindle. Tak powstał zalążek Inkplate 6.

Ekrany Kindle znajdą ponowne zastosowanie

To urządzenie, którego bazą są stare (ale w pełni działające, bez defektów) ekrany ED060SC7. Mają odświeżanie 0,264 sekundy, rozdzielczość 800 x 600 pikseli, wielkość 6 cali i gamę odcieni szarości (8 stanów od białego do czarnego). Specjaliści z e-radionica dokładają do nich własnego pomysłu płytki z dodatkową elektroniką.

Można w nich znaleźć moduł Wi-Fi i Bluetooth 4.0 BLE, trzy dotykowe przyciski, guzik resetu i włącznika, slot na karty microSD, czujnik temperatury, porty USB, I2C i SPI, miejsce na zasilacz i baterię. Wszystkim tym zarządza dwurdzeniowy chip ESP32.

Całość dokumentacji jest dostępna na GiHubie. To otwarte rozwiązanie kompatybilne z bibliotekami Arduino, Adafruit GFX i MicroPythonem. Inkplate 6 będzie sprzedawany bez obudowy, to podstawa dla własnych projektów, ale udostępniono nieco kodu na gotowe zastosowania.

Mały sprzęt, wielkie możliwości

Można np. stworzyć inteligentny panel z kalendarzem, pogodą, wiadomościami z serwisów społecznościowych, sterowaniem odtwarzaniem piosenek i innymi funkcjami. Inny proponowany projekt, to otwartoźródłowy czytnik e-booków, czarno-biała ramka na zdjęcia i grafiki, zegar czy tablica pokazująca synchronizowane pomiędzy użytkownikami treści notatek. Możliwości są bardzo duże, jeśli znacie się na programowaniu, to idealna zabawka właśnie dla was.

Twórcy z e-radionica utworzyli zbiórkę croudfundingową na portalu crowdsupply. Zostało jeszcze 39 dni, a już przekroczyli próg. Zakładali 10 000 dolarów, a obecnie mają już 12 870 dolarów na koncie. Inkplate 6 można zamówić podczas zbiórki za 99 dolarów (wysyłka za darmo do USA, a 10 dolarów w przypadku innych rejonów świata). Sprzęty będą wysyłane w kwietniu 2020 roku.

Źródło: crowdsupply