Stacja Kosmiczna ISS z klocków Lego poleciała w pobliże przestrzeni kosmicznej

Jeden egzemplarz klockowej stacji ISS dzięki wyniesieniu specjalnym balonem, których używa się też w nauce i meteorologii, znalazł się wyjątkowo blisko przestrzeni kosmicznej. Jak podaje Lego w swoim materiale wideo na Twitterze mówiąc o modelu "Wysłaliśmy go do zewnętrznej stratosfery, aby zbliżyć się jak najbliżej prawdziwego ISS."

Stratosfera rozciąga się mniej więcej pomiędzy 10, a 50 kilometrów nad powierzchnią ziemi. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna orbituje wokół Ziemi na wysokości w przedziale około 330 — 410 kilometrów. Zakładając, że klockowy odpowiednik leciał blisko granicy stratosfery, i tak w najlepszym wypadku zabrakło mu 280 kilometrów do wysokości orbity ISS. Choć to już połowa drogi do "kosmosu". Umowna granica, którą jest linia Karmana — znajduje się 100 kilometrów ponad powierzchnią globu.

Lego składa hołd ISS i jej twórcom

Nie mniej to bardzo ciekawa akcja, ale też oddanie hołdu ludziom, którzy przyczynili się do podboju przestrzeni kosmicznej i poszerzaniu wiedzy o otaczającym nas świecie. "Prawdziwy ISS to rozwijające się laboratorium poświęcone zrozumieniu i rozwijaniu ludzkich podróży kosmicznych, ulepszaniu życia na Ziemi, daje nam niesamowitą perspektywę uchwycenia piękna Ziemi. (…) Oddajemy cześć zadziwiającemu wyczyn ludzkiej kreatywności, jakim jest ISS i każdemu, kto umożliwił ludziom przebywanie w kosmosie przez ostatnie 20 lat."

Zestaw Międzynarodowa Stacja Kosmiczna będzie dostępny w sprzedaży już od 1 lutego w cenie 319,99 złotych. Więcej o opisywanym modelu i innych inspirowanych podbojem przestrzeni kosmicznej zestawach napisaliśmy w osobnym materiale.

Źródło: LEGO @ Twitter