HBO. Marzec 2020 obfity w nowości. Oto pełna lista filmów i seriali

HBO przygotowało dla widzów prawdziwie wiosenną niespodziankę w postaci sporej liczby serialowych i filmowych nowości. W odróżnieniu od poprzedniego miesiąca, gdzie na HBO i HBO GO wiele nowych tytułów się nie pojawiło, w marcu użytkownicy platformy naprawdę będą mieli w czym wybierać.

Trzeci sezon serialu "Westworld", debiut produkcji "Zero zero zero", która ma być konkurencją dla netfliksowego hitu "Narcos" oraz "Spisek przeciwko Ameryce" na podstawie powieści Philipa Rotha, to tylko niektóre z pozycji, jakie z pewnością zainteresują zapalonych miłośników seriali.

Na szczególną uwagę zasługuje również film "Spider-Man: Daleko od domu", oraz animowane hity "Król lew" (2019) i "Toy Story 4". Poniżej prezentujemy pełną listę filmów i seriali, które trafią na HBO i HBO GO w marcu 2020 roku.

Nowości w HBO i HBO GO — marzec 2020. Lista filmów:

* Berek — premiera 1 marca

* Król Lew - premiera 8 marca

* Toy Story 4 — premiera 15 marca

* Ali i Cavett: Opowieść z taśm — premiera 19 marca

* Spider-Man: Daleko od domu — premiera 22 marca

* Diego Maradona — premiera 26 marca

* Krzyżówkowe zagadki: Mordercza łamigłówka — premiera 26 marca

* LEGO. Przygoda 2 — premiera 29 marca

Nowości w HBO i HBO GO — marzec 2020. Lista seriali:

* Fosse/Verdon — premiera 1. odcinka 6 marca, kolejne w każdy piątek

* W potrzebie IV — premiera 1. odcinka 13 marca, kolejne w każdy piątek

* Cudotwórcy: Wieki ciemne — 1. odcinka 13 marca, kolejne w każdy piątek

* Westworld III — premiera 1. odcinka 16 marca, kolejne w każdy poniedziałek

* Spisek przeciwko Ameryce — premiera 1. odcinka 17 marca, kolejne w każdy wtorek

* Opowiedz mi bajkę II — premiera 1. odcinka 22 marca, kolejne w każdą niedzielę

* Genialna przyjaciółka II — premiera 1. odcinka 24 marca, kolejne w każdy wtorek

* Zero zero zero — premiera 1. odcinka 27 marca

