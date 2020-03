GPD Win Max ze zdecydowanie mocniejszy od poprzednika. Firma przedstawiła testy minilaptopa do gier

Za wcześniejszymi doniesieniami stał prezes firmy umieszczający drobne wpisy na chińskim portalu społecznościowym, a także użytkownicy reddita. Teraz szczegóły podał oficjalny profil GPD na Twitterze. Możemy z niego wyczytać pełną specyfikację GPD Win Max i porównanie do technikaliów modelu GPD Win 2, dostaliśmy też nowe grafiki produktu, ale nie to jest najciekawsze.

GPD przygotowało obszerny raport z wynikami testów wydajności wielu popularnych gier i jest naprawdę obiecujący. Wcześniej, szczególnie w przypadku pierwszej konsolki-laptopa, trzeba było uciekać się do wielu sztuczek optymalizacyjnych czy mocno przycinających grafikę w grach. Teraz nie ma takiej potrzeby, choć naturalnie nie byłoby prawdą, że wszędzie na wysokich detalach.

Hity AAA ostatnich lat grywalne na GPD Win Max

Grywalne są takie produkcje jak chociażby Wiedźmin 3: Dziki Gon, FarCry 5, Metro Exodus, Borderlands 3, Call of Duty: Modern Warfare 2019, Doom 2016, Wolfenstein 2: The New Colossus czy GTA V. Oczywiście lista testowanych produkcji jest o wiele dłuższa. Zawarte są w niej lata premiery danej gry i przedział uzyskiwanych klatek na sekundę. Są w niej obecne starsze mniej wymagające tytuły jak Counter-Strike: Global Offensive z 2012 roku, ale także np. dość świeże i wymagające Metro Exodus z ubiegłego roku.

Firma planuje start kampanii croudfundingowej na finalizację projektu w najbliższych miesiącach. Planowo GPD Win Max powinien trafić do sprzedaży jeszcze w 2020 roku, choć kto wie, czy sytuacja z koronawirusem nie opóźni premiery. Dokładna data wprowadzenia komputera na rynek czy cena nie zostały na razie podane.

